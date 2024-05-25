Üniversitede MİT afişi!

Haber Merkezi

İstanbul’da bulunan Galatasaray Üniversitesi’nin dört bir köşesine asılan afişler tepki topladı. Üstünde imza taşımayan anonim afişlerde bulunan QR, öğrencileri MİT Kariyer sayfasına yönlendiriyor.

Geçtiğimiz hafta Galatasaray Üniversitesi'nin dört bir köşesindeki panolara ve camlara asılan bir afiş, öğrencilerin dikkatini çekti. Üstünde imza taşımayan bu anonim afiş, öğrencilere bir teklif sunuyor: "Sıra Dışı Bir Kariyer?". Bu afiş üstünde bulunan QR; öğrencileri MİT Kariyer sayfasına yönlendirirken, bu sayfada ise öğrencilerin karşısına istihbarat uzmanı, mühendis, dil uzmanı, tekniker, iha sistemleri pilotu, koruma ve emniyet memuru seçenekleri çıkıyor.

Geçtiğimiz aylarda üniversite öğrencileri ve çalışanlarının kullandığı vapur seferlerinin kaldırılması ve yemekhane ücretlerinin zamlanması, öğrencilerin geçinme ve gelecek kaygısını daha yoğun yaşamalarına sebep oluyor. Karnını doyurma ve barınma gibi temel ihtiyaçlara ulaşma konusunda bile destek alamayan öğrencilere ise sunulan teklif, savaş ve savunma sanayiinde istihdam.

Galatasaray Üniversitesi öğrencileri; akademinin niteliksizleştiği ve üniversite kampüslerinin demokratikliğini hızla kaybetmeye başladığı bu günlerde yapıştırılan bu afişlere tepki olarak "sıra dışı bir kariyer" değil, insanca yaşam talep ettiklerini belirtti.