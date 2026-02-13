Üniversitede okumak lüks: Yüz binlerce öğrenci kayıt dondurdu

Türkiye’deki derin ekonomik kriz, öğrencileri eğitimden kopardı. AKP’nin, “Her ile bir üniversite” politikası kapsamında birbiri ardında açılan üniversiteler ile bozulan eğitimin niteliği, ekonomik kriz ile birleşince yükseköğretimde kara tablo açığa çıktı.

CHP Milletvekili Bekir Başevirgen’in öğrenimini donduran üniversitelere öğrencilerine yönelik soru önergesine verilen yanıt, eğitimde yaşanan krizi gözler önüne serdi. Başevirgen’in gazetecilerle paylaştığı yanıtka, yüz binlerce öğrencinin üniversite öğrenimini dondurduğu belirtildi.

YÜZ BİNLERCE ÖĞRENCİ

CHP’li Başevirgen, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle “Kaydını donduran üniversite öğrencisi sayısı kaçtır?” diye sordu. Bakan Tekin’in yanıtında, 2025 yılında 57 bin 437 öğrencinin üniversite eğitimini dondurduğu kaydedildi. Tekin, 2020-2025 döneminde ise toplam 453 bin 852 öğrencinin üniversite eğitimini dondurarak yarıda bıraktığını açıkladı. Öğrenimini donduran üniversite öğrencisi sayısına yönelik değerlendirmelerde bulunan CHP Milletvekili Başevirgen, “Ekonomik zorluklar ve eğitimin niteliğindeki bozulma, gençleri üniversitelerden uzaklaştırıyor” dedi.

“İKTİDARIN ESERİ”

Türkiye’de her geçen yıl daha da bozulan ekonominin özellikle 2020 yılı itibarıyla kontrolden çıktığını savunan Başevirgen, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kira, ulaşım ve temel yaşam giderleri öğrenciler ve aileleri için karşılanamaz hale geldi. Son beş yılda öğrenimini donduran üniversite öğrencisi sayısı yarım milyona dayandı ve 453 bin 852 oldu. Bu veriler bize gösteriyor ki her geçen gün daha fazla gencimiz üniversitelerden, eğitimden kopuyor. Üniversite kazanmak yetmiyor, üniversitede kalabilmek artık lüks haline geldi. Bu kara tablo iktidarın eseridir.”