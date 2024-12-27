Üniversitede tadilat sırasında iskele devrildi

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İstanbul’da bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi’nde (YTÜ) kütüphanenin tavanından sıva parçalarının öğrencilerin üzerine düşmesinin ardından başlatılan tadilatta kurulan iskele yıkıldı. Öğrencilerin olay sırasında kütüphanede olduğu öğrenilirken iskele üzerindeki bir işçinin halata asılı kaldığı ileri sürüldü.

Öğrenciler yaşananlara tepki gösterirken yaptıkları açıklamada, okul yönetiminin tedbirsizliğine tepki gösterdi. Yapılan açıklamada şöyle denildi: “Öğrenciler hala içerde ders çalışmaya devam ediyor. Yıldız öğrencileri olarak okul yönetiminin gerekli tedbirleri almasını talep ediyoruz.”