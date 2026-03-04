Üniversitede "ülkücü" tehdidi: "Silah soktular" iddiası

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tarih Bölümü 1. sınıf öğrencisi bir genç, ülkücülerin sistematik saldırısına ve tacizine maruz kaldığı iddia edildi.

Cumhuriyet’ten Can Uğur’un haberine göre bu yılın başında sözlü tacizle başlayan olayın son olarak üniversite içerisinde fiziki saldırıya ulaştığı ve olay hakkında Emniyet’e suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

EYLÜL AYINDA BAŞLADI

İddialara göre süreç 2025 yılının eylül ayında başladı. Kendilerine “okulun ülkücüleri” diyen bir grup şüpheli, okuldaki erkek öğrencileri "duyuru yapılacağı" bahanesiyle zorla bir dersliğe kapatıp telefon numaralarını aldı.

Numaralarının alınmasının ardından öğrencilerin yine rızaları dışında "Teşkilat Masa" ve "F.E.F ÜLKÜCÜLERİ" gibi WhatsApp gruplarına eklendiği, itiraz edenlerin ise ağır tehditlere maruz kaldığı öne sürüldü. WhatApp yazışmalarında, şüphelilerin grubun etkinliklerine katılmak istemeyen mağdur öğrenciye Birleşik Krallık kaynaklı hatlar üzerinden, "Okul bize ait, eğitim hayatını bitirtme, fakültenin önünden geçirtmem" şeklinde mesajlar gönderdiği görüldü. Süreçte baskılar son bulmadı, aksine artarak sürdü.

EMNİYET'E VE CİMER'E TAŞINDI

İddialar arasında, üniversite kampüsüne ateşli silah sokulması da yer alıyor. 18 Kasım 2025 tarihinde şüphelilerin, öğrencileri kamerasız bir sınıfa çekerek silahla tehdit ettiği, bu durumun çok sayıda öğrenci tarafından görüldüğü ve CİMER’e şikâyet edildiği saptandı. CİMER üzerinden yapılan bilgilendirmede konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı bilgisi yer aldı. Ancak mağdur öğrencinin söz konusu olayı Emniyet’e giderek bildirmesine rağmen Emniyet'te kendisine ''silahı buraya yazamayız, kanıt yok'' denilerek işlemin yapılmadığı öne sürüldü.

OKULA GİDEMİYOR

Süregelen sistematik baskı, 24 Şubat 2026 tarihinde fiziksel saldırıya dönüştü. Okuldaki bir sınıf içerisinde kendilerini grup sorumlusu olarak tanıtan kişilerin tehdidinin ardından, grubun üniversite öğrencisine saldırdığı öğrenildi. Mağdur öğrencinin can güvenliği endişesiyle eğitimine devam edemediği öğrenildi.