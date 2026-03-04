Üniversitede ülkücülerden tehdit: "Toplantıya gelmeyen cezalandırılacak"

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde ülkücülerin öğrencilerin derse girmelerini engellediği, sosyal medya hesaplarını denetlendiği ve talimatlara uymayanlara "kati olarak ceza" verileceği yönünde tehdit ettiği ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Can Uğur'un haberine göre "Teşkilât Masa" adlı WhatsApp grubunda gerçekleştirilen yazışmalarda, öğrencilere yönelik tehditvari ifadelerin yer aldığı görüldü.

"CEZA VERİLECEK"

Grupta yönetici konumunda olduğu anlaşılan bir kişi tarafından paylaşılan mesajda, zorunlu tutulan bir toplantı için şu ifadeler kullanıldı:

"Pazartesi günü (15 Aralık) teşkilat toplantısı gerçekleştirilecektir... Toplantı saat 14:00'da gerçekleştirilecektir, şimdiden haber ediyorum izinlerinizi alın kendinizi ayarlayın bahane kabul edilmeyecek. Kati olarak ceza verilecek."

Aynı mesajda, "O saatte dersi olanlar da derse girmesin biz hoca kısmını ayarlayacağız" sözleri dikkat çekti. Gruptaki bazı üyelerin ise bu talimatlara "Tamam reis", "Reisin emrine riayet edin" biçiminde yanıt verdikleri görüldü.

SOSYAL MEDYA TALİMATI

Baskıların yalnızca kampüs içi etkinliklerle sınırlı kalmadığı, öğrencilerin dijital platformlardaki eylemlerinin de sıkı denetim altında tutulduğu belirlendi. "F.E.F ÜLKÜCÜLERİ" isimli bir başka WhatsApp grubunda paylaşılan mesajda, öğrencilere sosyal medya üzerinden propaganda yapma zorunluluğu getirildiği anlaşıldı.

Söz konusu mesajda, "Sosyal medya hesaplarınızı açtınız kullanmıyorsunuz beyler lütfen Instagram ve Twitter yorum atalım mutlaka. Kontrol edilecek" ifadeleriyle açık bir denetim mekanizması kurulduğu gözler önüne serildi.