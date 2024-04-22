Üniversiteden skandal anket

Ankara Üniversitesi’nde çalışanlara gönderilen ankette kadına şiddetle ilgili skandal sorular soruldu. Eğitim Sen Yükseköğretim Sekreteri Gülez, sorularla kadına yönelik şiddetin normalleştirildiğini söyledi.

Berkay SAĞOL

Ankara Üniversitesi’nde Rektörlük tarafından oluşturulan Toplumsal Cinsiyet Masası’nın “Ankara Üniversitesi Çalışanlarının Toplumsal Cinsiyete Yönelik Tutumları” araştırmasında skandal sorular soruldu. Araştırma kapsamında Google Docs üzerinden gönderilen ankette üniversite çalışanlarına “Çocukluktan terbiye etmek için bazen dövmek gerekebilir” ve “Bir kadının tavır ve davranışlarından ailenin erkekleri sorumludur” yazılı sorular yer aldı. Ankette yer alan sorulara ilişkin ise çalışanların yanıtlanması için “katılıyorum”, “katılmıyorum” veya “fikrim yok” seçenekleri sunuldu.

“Kadın, herhangi bir konuda eşiyle aynı fikirde değilse onunla tartışmamalı ve susmalıdır” yazılı soruların bulunduğu anketteki diğer sorular ise şu şekilde sıralandı:

• “Kadının ev işlerini ihmal etmesi durumunda, erkeğin eşini dövmesini doğru bulup bulmadığınızı söyler misiniz?”

• “Kadının eşine karşı çıkması durumunda erkeğin eşini dövmesini doğru bulup bulmadığınızı söyler misiniz?”

• “Kadının cinsel ilişkiyi reddetmesi durumunda, erkeğin eşini dövmesini doğru bulup bulmadığınızı söyler misiniz?”

• “Size göre evli bir kadın sağlık sorunları olması durumunda eşiyle cinsel ilişkiye girmeyi reddedebilir mi?”

• “Size göre evli bir kadın eşinin sarhoş olması durumunda eşiyle cinsel ilişkiye girmeyi reddedebilir mi?”

• “Size göre evli bir kadın eşinin kendisine kötü muamele ediyor olması durumunda eşiyle cinsel ilişkiye girmeyi reddedebilir mi?”

‘ANKET ŞİDDETİ MEŞRULATIRIYOR’

Eğitim Sen Eğitim ve Yükseköğretim Sekreteri Evrim Gülez, "Ankara Üniversitesi’nde yaşanan bu durumla ülkenin gericileşmesi konusunda ne kadar ilerlendiğini, cinsiyete dayalı eşitsizliklerin ve gericiliğin ideolojik olarak inşa edildiği görmekteyiz. İktidar ve gerici grupların ‘Aileyi koruma’ bahanesine sığınarak Medeni Yasa’nın aile hukuku ile ilgili kısmını ve Anayasa’nın aile ile ilgili 41 ve eşitlikle ilgili 24’üncü maddelerini tartışmaya açmaya cüret edenler, bugün bir devlet üniversitesinde toplumsal cinsiyet eşitliği için yapılan anket ile ne kadar ileri gidilebildiğini göstermiş olmaktadır" dedi.

Üniversitenin ülke genelinde yürütülen kadın çalışmalarına akademik açıdan çok önemli katkıları olduğunu belirten Gülez, "İktidar ve o dönemin rektörü 2018’de maalesef KHK’ler ile kadın çalışmaları bölümündeki hocaları ihraç ve baskılarla yok saymaya çalışmıştır. Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına ve çocuğa yönelik şiddeti ortaya çıkarmak amacıyla yapıldığı söylenen anket tamamıyla içerdiği sorular bakımından şiddeti kabul eden, meşrulaştıran bir içeriğe sahiptir. Araştırmanın tanımı ve amacında yazılı hiçbir bilgiye böyle bir anketle ulaşılamaz, niyetin toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına hizmet etmeyeceği açıktır" diye konuştu.