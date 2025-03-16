Üniversiteler araç değildir

POLİTİKA SERVİSİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun diploması üzerinden İstanbul Üniversitesi üzerinde siyasi iktidarın kurduğu baskıya tepkiler sürüyor.

Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği ve İstanbul Üniversitesi Demokratik Üniversite Girişimi tarafından yapılan ortak açıklamada, üniversiteler üzerinde kurulan siyasi baskıya tepki gösterildi.

Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği (ÜNİVDER) ve İstanbul Üniversitesi Demokratik Üniversite Girişimi ortak bir açıklama yaparak mevcut siyasi iktidarın, üniversite çalışanları üzerindeki baskısının yeni bir aşamaya geçtiğini belirtti. ‘‘İktidarların üniversiteyi kendi amaçlarının bir aracına dönüştürmesine karşıyız’’ denilen açıklamada, üniversitelerin her koşulda demokratik, özgür ve özerk kurumsal yapılarını sürdürmek zorunda olduğuna vurgu yapıldı. İmamoğlu’nun diploması üzerinden başlatılan tartışmalar ve soruşturma sürecine değinilen açıklamada, ‘‘İ.Ü. Rektörlüğü/ Yönetimi üzerinde baskı oluşturulmasına, üniversitenin yargısal süreçte siyasi iktidar lehine açıkça taraf haline getirilmeye çalışılmasına itiraz ediyoruz’’ ifadelerine yer verildi.

OPERASYON BORAZANLARI

Öte yandan İmamoğlu’nun diplomasına ilişkin yandaş medyadan operasyon haberleri gelmeye devam ediyor. İktidara yakın gazeteciler, İmamoğlu’nun diplomasının iptali ile ilgili gün vermeye ve ilgili bürokratları tehdit etmeye başladı. TGRT Haber’de katıldığı yayında konuşan AKP’li Şamil Tayyar, ‘‘İmamoğlu’nun diploması iptal edilecek gibi gözüküyor’’ yorumunu yaptı. Yandaş yazar Cem Küçük, “Bu akşam karar çıkacaktı ama galiba yarına ya da pazartesiye kalmış. İmamoğlu’nun diploması iptal edilecek gibi görünüyor” derken bir başka yandaş kalem Hadi Özışık, “Diplomasıyla ilgili Cumhuriyet Savcılığı’nın talep ettiği bilgileri göndermeyip savsaklayanlar hakkında resen soruşturma başlatılacak” dedi. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, “Raporun en geç pazartesi fakülteye gönderileceği ve fakültenin diplomayı iptal edeceği söyleniyor” ifadeleri kullanılırken Türkiye Gazetesi’nde yer alan haberde ise Siyasi yasak istemiyle hakkında 5 dava açılan ve 27 yıla kadar hapsi istenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yatay geçişle İstanbul Üniversite’si işletme fakültesinden aldığı diplomasının iptal edilmesi an meselesi’’ ifadeleri yer aldı.

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REJİMİN KURUMSALLAŞMA HAMLESİ

Baskıları her geçen gün artıran, kendisine destek olmayan tüm kesimleri yargı sopasıyla cezalandıran rejim kurumsallaşmak için kolları sıvadı.

Cumhurbaşkanlığı için adaylığını açıklayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik peş peşe açılan soruşturmalar, diploma hamlesi ve siyasi yasak tartışmaları, İmamoğlu’nu yarış dışına itme çabası olarak görülüyor. Belediyelere atanan kayyumlardan belediye başkanlarına yönelik tutuklamalara, gazetecilerden sokak röportajına konuşan yurttaşlara dek toplumun neredeyse tamamı hedef tahtasına konulurken Orta Asya ülkelerinde olduğu gibi seçimlerin göstermelik hale geldiği, Meclis ve devlet kurumlarının işlevini büsbütün yitirdiği, muhalefetin etkisinin tamamen kırıldığı, muhalefet liderlerinin cezaevine atıldığı bir rejim inşa ediliyor.