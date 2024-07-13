Üniversiteler kişiye özel ilanda çığır atladı: Sosyal bilgilere nükleer şartı

YÖK’ün uyarılarına rağmen üniversitelerdeki kişiye özel ilanların sonu gelmiyor. Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi’ndeki ilanlara, kişilerin yaptığı çalışmaların başlıkları yazıldı.

Kişiye özel ilanlarla kadro alımları bitmek bilmiyor. AKP’nin, “her kente bir üniversite” politikası kapsamında sayıları giderek artan ancak eğitim kaliteleri tartışılan üniversitelerin “kişiye özel kadro” olarak nitelendirilen ilanlarla yaptığı alımlara bir yenisi daha eklendi. Hatta kadro verilecek kişilerin çalışmalarının başlıkları ilanlara yazıldı.

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Resmi Gazete’de ilan yayımlayarak profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alacağını duyurdu. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalına alınacak profesör için “Sosyal Bilgiler Eğitimi’nde günümüz dünya sorunları, ideal vatandaşlık ve Selçuklu tarihi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak” şartları arandı.

M.Ş. isimli akademisyenin çalışmalarının başlıklarının, şartlara yazıldığı öğrenildi. M.Ş.’nin, “sosyal bilgilerde ideal vatandaşlık eğitimi üzerine kavramsal bir değerlendirme” başlıklı makalesi ile “sosyal bilgiler öğretmen adaylarının günümüz dünya sorunları hakkında durumları ve görüşleri” başlıklı makalesi bulunuyor. M.Ş.’nin ayrıca “Konya Kitabı XIX Türkiye Selçukluları ve Konya” kitabı ve 7 kitaplık “Büyük Selçuklular Tarihi Seti” isimli sette bir kitabı bulunuyor.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalına alınacak profesör için, “Doçentlik unvanını coğrafya eğitimi alanından almış olmak. Coğrafya eğitiminde metaforik algı, bilişsel yapıların belirlenmesi ve program karşılaştırması konularında çalışma yapmış olmak" koşulu istendi.

R.B. isimli akademisyenin, “coğrafya ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının ‘çarpık kentleşme’ kavramına yönelik metaforik algıları” ile “coğrafya öğretmen adaylarının doğal afetlerle ilgili bazı kavramlar hakkındaki bilişsel yapılarının belirlenmesi” başlıklı çalışmaları var.

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalına doktor öğretim üyesi alınacağı açıklanırken, “Doktora eğitimini Turizm İşletmeciliği alanında yapmış olmak. Destinasyon markalaması, turizm eğitimi, turizm alanında tüketici davranışı ve koruma motivasyon teorisi konularında çalışma yapmış olmak” bilgisi verildi.

S.Z.K. isimli araştırma görevlisinin, “Turizmde destinasyon markalaması Alanya örneği” ve “Alanya'daki yerleşik yabancıların sosyal statülerinin belirlenmesi ve satın alma davranışı üzerindeki etkisinin incelenmesi” başlıklı çalışmaları bulunuyor. Ayrıca, diğer bir çalışmasının başlığı ise “COVID-19 pandemisinin gölgesinde tatillerle ilgili davranışsal niyetleri anlamak: koruma motivasyon teorisinin uygulanması”.

Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından verilen akademik ilanda, Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalına doktor öğretim üyesi alınacağı açıklandı. İlanda, “Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında doktora yapmış olup, akademik erteleme nedenleri ile nükleer enerji ve santrallerinin etkileri konularında çalışmalar yapmış olmak” şartı arandı.

Şartları karşılayan R.B. isimli araştırma görevlisinin “sosyal bilgiler öğretmen adaylarının akademik erteleme davranışlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi” ve “nükleer enerji ve nükleer santraller hakkındaki görüşlerin araştırılması” başlıklı çalışmaları bulunuyor.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Emirdağ MYO Dış Ticaret Bölümü için verilen doçent ilanında ise “Sosyal Politika alanında doçentliğini almış olup, Rusya Ekonomisi ve Sosyal Güvenlik Sistemleri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak” kaydedildi.

A.A. isimli akademiyenin “Rusya sosyal güvenlik sistemi” başlıklı doktora tezi ve “Rusya Federasyonu'nda Sosyal politikalar: Sosyal koruma, sosyal destek ve sosyal yardımlar” başlıklı çalışması ilanla bire bir örtüşüyor.

ÖĞRETMENLİK BÖLÜMÜNE UZAY TEZİ ŞARTI

Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı için alınacağı açıklanan doktor öğretim üyesi için “Sınıf Eğitimi veya Matematik alanlarından birinden doktora yapmış olup, lacunary ideal yakınsaklık ve fuzzy normlu uzaylarda invaryant yakınsaklık ile ilgili çalışmalar yapmış olmak” istendi.

Şartları karşılayan araştırma görevlisi Ş.Y.’nin yüksek lisansını ve doktorasını matematik bölümünde yaptığı görüldü. YÖK Tez’de yer alan bilgilere göre, Ş.Y.’nin, “Fuzzy normlu uzaylarda invaryant yakınsaklık tipleri” başlıklı doktora tezi bulunurken, “Lacunary Yakınsaklık ve Lacunary Cauchy Dizisi” başlıklı bir çalışması da referans gösterildi.