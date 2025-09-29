Üniversitelerde "19 Mart" korkusu: Güvenlik tedbirleri artırılsın

İstanbul Valiliği, İçişleri Bakanlığı’nın talimatı doğrultusunda 2025-2026 akademik yılı için üniversitelerde ve öğrenci yurtlarında “güvenlik tedbirleri”nin artırılması yönünde üniversite rektörlüklerine yazı gönderdi. Üniversiteler 19 Mart'ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından son aylarda başlayan eylemlerle kapanmıştı. Fakülteler ve kampüslerde dersler boykot edilmişti. Yüzlerce öğrenci gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

Evrensel’de yer alan habere göre Vali Davut Gül imzalı yazıda, "siyasi, etnik ve mezhepsel farklılıkları kullanarak olay çıkarmaya çalışacak grupların engellenmesi", “terör örgütleri ve marjinal gruplar” gibi ifadeler kullanıldı. Yazıda, uyuşturucu ile mücadele, “suç/terör örgütlenmelerine eleman kazandırmanın engellenmesi”, istismar ve provokasyonların önlenmesi gerekçesiyle kaymakamlıkların koordinasyonunda kolluk kuvvetleri ile üniversite yönetimleri arasındaki işbirliğinin artırılacağı belirtildi.

İSTANBUL'DAKİ TÜM ÜNİVERSİTELERE GÖNDERİLDİ

Söz konusu yazı; üniversite rektörlükleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve çeşitli kamu kurumlarına iletildi. Ayrıca 39 ilçe kaymakamlığına da gönderilen belgede, “uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi” talep edildi.

ÜNİVERSİTELİLER DÖNEMİ EYLEMLERLE KAPATMIŞTI

Geçtiğimiz mart ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile başlayan eylemlerde üniversite öğrencileri protestoların başını çekmiş, üniversitelerde kitlesel boykotlar örgütlemişti. Yaz ayı boyunca eylemlere katılan üniversite öğrencileri hakkında, üniversite yönetimleri soruşturma başlatılmıştı. Kampüslerde polis varlığının artması anlamına gelen bu talimat, üniversite öğrencilerinin demokratik haklarını kullanmasına karşı bir 'önlem' olarak yorumlanıyor.