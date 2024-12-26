Üniversitelerde akredite program sayıları arttı

Haber Merkezi

YÖK Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’de akredite olan programların sayısı günden güne arttığı kaydedildi. 2024 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu’na göre, 2023 YKS Kılavuzu’nda en az bir akredite lisans programı bulunan üniversite sayısı 116 ‘ya ulaştı. Akredite olan toplam program sayısı ise bin 209 oldu.

42 üniversite, 10 ve üzerinde akredite lisans programına sahip. Yıllara göre bakıldığında ise üniversitelerin akredite lisans program sayısı ortalaması 2018’de yüzde 6,89 iken 2023 yılında 10,42’ye ulaştı. Bu oran 2022’de 9,46’ydı...

Türkiye’de akredite lisans programı sayısının en yüksek olduğu üniversite, 56 programla İstanbul Gelişim Üniversitesi olurken, onu 55 programla Sakarya Üniversitesi, 42 programla Hacettepe Üniversitesi takip etti.