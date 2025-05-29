Üniversitelerde baskı, yasak, müdahale sürüyor

Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin EspressoLab’i boykot amacıyla açtığı Boykot Kafe gerekçe gösterilerek 4 öğrenciye “izinsiz faaliyet gerçekleştirme” iddiasıyla soruşturma açıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi ve gözaltına alınmasıyla 19 Mart’ta Beyazıt’ta başlayan öğrenci eylemleri aylardır üniversitelerde çeşitli biçimleriyle devam ediyor. Tüketim boykotu günlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri kampüslerindeki EspressoLab’i protesto etmek amacıyla Boykot Kafe açmışlardı. 28 Mayıs Çarşamba günü YTÜ Yönetimi tarafından Boykot Kafe gerekçe gösterilerek “izinsiz faaliyet gerçekleştirme” iddiasıyla en az 4 öğrenciye soruşturma açıldı. Soruşturmalara tepki gösteren YTÜ Öğrenci Temsilciliği, soruşturmaların derhal geri çekilmesini talep etti.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ'NDE MUSA ANTER YASAĞI

Dicle Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünün ilk mezunları için 15 Temmuz Kongre Merkezi Celal Güzelses Salonu’nda organize edilen mezuniyet törenine Diyarbakır'da katledilen gazeteci Musa Anter'in fotoğrafının bulunduğu “Şagirtên Apê Musa Hatin” (Apê Musa’nın öğrencileri geldi) pankartıyla girmek isteyen öğrenciler engellendi. Güvenlik görevlileri ile sivil polisin güvenliği gerekçe göstererek içeri almadığı pankart nedeniyle tartışma yaşanırken, Evrensel’e konuşan gazetecilik bölümü son sınıf öğrencisi diğer fakültelerin mezuniyet töreninde Kürtçe içeren pankartların törene alındığını hatırlattı.

ÖĞRENCİLERE TEHDİT

Sağlık Bilimleri Üniversite Rektörü Kemalettin Aydın, protestolara katılan öğrencileri tehdit etti. Aydın yaptığı konuşmada, "Öğrencinin elinde kalem olur. Ama eylemcinin ya da aktivistin elinde taş, mermer ya da silah olur. Bu arkadaşlarımız yarın bu üniversiteye giremeyecekler" dedi. Aydın'ın sözleri byük tepki çekti.

MSGSÜ'DE MÜDAHALE

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde (MSGSÜ) öğrenciler, kayyum rektör Handan İnci’ye karşı bir parodi mahkeme düzenlemek istedi. “Direniş Mahkemesi” adı verilen etkinlik, üniversite yönetiminin engellemeleri ve Özel Güvenlik Birimi’nin (ÖGB) sert müdahalesiyle karşılaştı.