Üniversitelerde bilim kalmadı

Yurttaşı sefalete sürükleyen ekonomik krize karşın, “İtibardan tasarruf olmaz” anlayışından geri adım atmayan siyasal iktidar, bilimi de adeta arka plana itti.

TÜBİTAK tarafından hazırlanan, “Finans Kaynağına Göre Ar-Ge Harcamaları” raporu, üniversitelerin Ar-Ge harcamalarındaki payının giderek eridiğini gözler önüne serdi.

AKP’nin, “Her ile bir üniversite” politikası, yükseköğretimde büyük nitelik kayıplarına yol açtı. Türkiye’deki genç işsizliğinin tırmanmasına da neden olan birbiri ardına açılan çok sayıda üniversitenin eğitimin kalitesi, tartışmalı hale geldi.

TAHRİBATIN AYNASI

TÜBİTAK’ın 22 Mayıs 2026 tarihinde güncellediği rapora göre, 2025 yılı itibarıyla Türkiye’de toplam 851,9 milyar TL’lik Ar-Ge harcamasına imza atıldı. Ar-Ge harcamalarının kaynağına göre dağılımı ise “Her ile bir üniversite” politikasının yükseköğretimde yarattığı tahribata ayna tuttu.

AKP iktidarının bilime bakışına ayna tutan verilere göre, 2002 yılında yüzde 64,3 olan yükseköğretim kurumlarının Ar-Ge harcamaları içindeki payının, yıllar itibarıyla çarpıcı şekilde eridiği görüldü. Yükseköğretim sektöründe yapılan Ar-Ge harcamalarının toplam harcama içindeki payı, 2025 yılı itibarıyla yüzde 30,9’a kadar indi.

BÜYÜK ERİME

Ar-Ge harcamaları içinde üniversiteleri payı, AKP hükümetleri döneminde bazı yıllara göre şöyle sıralandı:

2002: Yüzde 64,3

2007: Yüzde 43,8

2012: Yüzde 42,1

2017: Yüzde 42,3

2022: Yüzde 33,8

2025: Yüzde 30,9

Ar-Ge harcamalarına yönelik veriler, yalnızca üniversitelerin değil, tüm kamunun payının giderek eridiğini de ortaya koyuyor. 2002’de yüzde 7 olan toplam Ar-Ge harcamaları içinde kamunun payı, 2025 itibarıyla yüzde 4,3’e gerilerken 2002’de yüzde 28 olan özel sektörün payı ise yüzde 65’e fırlıyor.