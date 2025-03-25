Üniversitelerde ders boykotları forumlarla devam ediyor

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile yakın çalışma arkadaşları dahil 50 kişinin tutuklanmasının ardından üniversitelerdeki protestolar sürüyor.

Dersleri boykot etme kararı alan üniversite öğrencileri forum düzenliyor.

Hem ODTÜ hem Yeditepe Üniversitesi'nde düzenlenen forumlara yoğun katılım var.

ODTÜ

Yeditepe Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi Beyazıt kampüsünde de öğrencilerin boykotuna destek veren akademisyenler bir araya geldi.

Anadolu Üniversitesi'nde de öğrenciler dersleri boykot ediyor.

Öte yandan üniversite yönetimleri öğrencilere gönderdikleri mesajlarla derslerin devam ettiğini belirterek boykotu kırmaya çalışıyor.

Bazı akademisyenler ise öğrencileri 'gerekli işlemleri yapmakla' ve 'devamsızlıktan kalmakla' tehdit eden mesajlar gönderiyor.