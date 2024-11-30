Üniversitelerde faşizme geçit vermeyeceğiz

HABER MERKEZİ

Üniversitelerde öğrencilere yönelik faşist saldırılar devam ediyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü’nde kendilerini ülkücü olarak tanımlayan kişiler metro kapısı önünde bıçaklı saldırı gerçekleştirdi.

Darp raporu alan öğrenciler şikayetçi olacaklarını belirtti. Saldırı sonrası gençlik örgütleri tarafından yapılan açıklamada “Demokratik ve bilimsel bir üniversite mücadelesini sürdürmeye devam edeceğiz” denildi.

ODTÜ’de ise KESK’in düzenleyeceği ‘Geçinemiyoruz’ mitingi için çağrı çalışması yapan öğrenciler, faşist öğrencilerin provokasyonuna uğradı.

Bazı sosyal medya hesapları, bildiri dağıtan öğrencileri isim ve soy isimlerini yayınlayarak hedef gösterdi. ODTÜ SOL Genç, tarafından yapılan açıklamada “İktidar destekli, faşist operasyon hesapları tarafından arkadaşımıza terörist yaftası yapıştırılmaya çalışılmıştır. Halkın yoksullaşmasına ses çıkarılmasının terör eylemi değil, onurlu bir eylem olduğunu bir kez daha belirtiyoruz. Devrimcilik, insanın insana sahip çıkmasıdır!” ifadeleri yer aldı.