'Üniversitelerde liyakat lağvediliyor'

İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’da yapılan görevde yükselme sınavında mülakat puanlarının sonuçları değiştirmesine Eğitim Sen İstanbul 6 No’lu Üniversiteler Şubesi tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının, liyakat ve kariyer ilkelerinden uzaklaştırıldığına dair ciddi örnekler bulunduğu belirtildi. Açıklamada, sınavlardaki mülakat aşamasının nesnellikten ve somut delillerden uzak bir şekilde kullanıldığı yönünde kanaat oluştuğu vurgulandı.

Açıklamada, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’da yapılan görevde yükseltme sınavında yazılı sınavda 84,84 alanın mülakatta 65 değerlendirme dışı bırakıldığı, yazılı sınavda 76,76 alan adaya mülakatta 95 puan verilerek atandığı, yazılı sınavda 62,62 alan adaya mülakatta 96 verilerek atandığı anımsatıldı. Açıklamada, “İstanbul Üniversitesi’nde ise yıllardır yazılı sınavda en yüksek puanı alan adayların sözlü sınavda da atandığı bir uygulama vardı. Her ne hikmetse bu yıl bu hakkaniyet ve adalet ilkesini yerle yeksan eden bir durumla karşılaştık. Yazılı sınavdan 92 alarak sınavın birinci olan adayın yerine 84 puan alan adaya ise mülakatta 95,60 puan vererek birinci sıraya yükseltti, yazılı sınavda 90 puan alarak ikinci olan aday yerine ise yazılı puanı 82 olan adaya mülakatta 95,20 vererek ikinci sıraya yükseltti” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Görevde yükselme sınavında hak eden adayların sözlü sınav marifetiyle engellenmesi ve elenmesi yapılan sınavın ve liyakat ilkesinin lav edilmesidir. Bu durum kabul edilemez. Unutulmamalı ki yazılı sınav esastır, yazılı sınavda 15 farklı alanda mevzuat bilgileri sorulurken, sözlü sınavda ise bazıları ucu açık olarak 3-5 soru ancak sorulur. Yazılı sınavı bir göz boyama uygulaması haline getiren, mülakat yokuyla liyakatsizliği normalleştiren bu pratiğe sessiz kalmayacağız.”