Üniversitelerde yatay geçiş nedir ve şartları nelerdir? Yatay geçiş kılavuzu 2025

Yatay geçiş, üniversite öğrencilerinin kayıtlı oldukları programdan farklı bir programa geçiş yapmalarını sağlayan bir uygulamadır. Bu, öğrencinin başka bir üniversiteye ya da aynı üniversite içinde başka bir bölüme geçmesiyle gerçekleşebilir. Yatay geçiş, öğrencinin akademik başarısına ve belirli şartlara bağlı olarak yapılır.

Bu yazıda, yatay geçiş nedir, nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir ve en çok merak edilen soruların yanıtlarını bulacaksınız.

YATAY GEÇİŞ TÜRLERİ

KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ

Aynı üniversite içinde bir programdan başka bir programa geçiş yapılmasını ifade eder. Örneğin, bir öğrenci işletme bölümünden iktisat bölümüne geçmek istediğinde bu yöntemi kullanır.

KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ

Farklı üniversiteler arasında yapılan geçiştir. Örneğin, bir öğrenci İstanbul Üniversitesi’nden Ankara Üniversitesi’ne geçmek istiyorsa bu yönteme başvurur.

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ

Öğrencinin ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavdaki puanına dayalı olarak yapılan geçiştir. Bu yöntemde öğrencinin daha önceki yerleştirme puanı dikkate alınır.

ÜNİVERSİTELERDE YATAY GEÇİŞ ŞARTLARI NELERDİR?

Akademik Başarı Şartı : Öğrencinin genel not ortalaması (GPA) genellikle 4.00 üzerinden en az 2.00 veya 2.50 olmalıdır. Bu oran üniversitelere göre değişiklik gösterebilir.

: Öğrencinin genel not ortalaması (GPA) genellikle 4.00 üzerinden en az 2.00 veya 2.50 olmalıdır. Bu oran üniversitelere göre değişiklik gösterebilir. Kontenjan Şartı : Hedeflenen bölümün yatay geçiş kontenjanı dikkate alınır.

: Hedeflenen bölümün yatay geçiş kontenjanı dikkate alınır. Merkezi Yerleştirme Puanı : Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin, ilk yerleştirme puanlarının geçiş yapılacak bölümün taban puanından yüksek olması gerekir.

: Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin, ilk yerleştirme puanlarının geçiş yapılacak bölümün taban puanından yüksek olması gerekir. Disiplin Durumu: Disiplin cezası almış öğrenciler genellikle yatay geçiş yapamazlar.

YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru Tarihlerini Takip Edin: Üniversiteler her yıl yatay geçiş başvuru tarihlerini duyurur. Genellikle başvurular yaz dönemi ve bahar dönemi olmak üzere yılda iki kez alınır.

Gerekli Belgeleri Hazırlayın: Öğrenci belgesiTranskript (Not dökümü)Merkezi yerleştirme puanını gösteren ÖSYM belgesi (Merkezi yerleştirme ile geçiş için)Disiplin durumu belgesiBaşvuru dilekçesi

Başvuru Yapın: Üniversitenin yatay geçiş başvuru portalı veya şahsi başvuru yöntemiyle belgelerinizi teslim edin.

Sonuçları Takip Edin: Başvurunuzun değerlendirilmesi genellikle birkaç hafta sürer. Kabul edilenler, kayıt işlemlerini tamamlayarak yeni bölümlerine geçiş yapabilirler.

SIKÇA SORULAN SORULAR VE KISA YANITLAR:

Yatay geçiş yapmak için hangi not ortalamasına sahip olmalıyım?

Yatay geçiş için genel not ortalamanız en az 2.00 veya 2.50 olmalıdır. Ancak daha yüksek not ortalamaları şansınızı artırır.

Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş nedir?

ÖSYM sınavındaki yerleştirme puanınız, geçiş yapmak istediğiniz bölümün taban puanına eşit veya daha yüksekse bu yöntemle geçiş yapabilirsiniz.

Hangi belgeler gerekli?

Transkript, öğrenci belgesi, ÖSYM sonuç belgesi, disiplin durumu belgesi gibi belgeler gereklidir.

YATAY GEÇİŞ KONTENJANI NEDİR?

Her üniversite ve bölüm, belirli bir yatay geçiş kontenjanına sahiptir. Bu kontenjanlar üniversite tarafından ilan edilir.

Yatay geçiş sonuçları ne zaman açıklanır?

Sonuçlar genellikle başvuru tarihinden itibaren 2-4 hafta içinde açıklanır.

YATAY GEÇİŞ İÇİN İPUÇLARI

Başarıya Odaklanın: Not ortalamanız ne kadar yüksek olursa yatay geçiş şansınız o kadar artar.

Belgelerinizi Eksiksiz Hazırlayın: Yanlış ya da eksik belge teslimi başvurunuzun reddedilmesine neden olabilir.

Kontenjanları Araştırın: Geçiş yapmak istediğiniz bölümün kontenjanını ve kabul şartlarını detaylıca inceleyin.

Erken Başvurun: Başvuru tarihlerini kaçırmamak için erken hareket edin.

Yatay geçiş, üniversite hayatında farklı bir başlangıç yapmak isteyen öğrenciler için önemli bir fırsattır. Hem kurum içi hem de kurumlar arası yatay geçiş süreçlerini dikkatlice takip ederek, hayal ettiğiniz bölüme geçiş yapabilirsiniz. İster merkezi yerleştirme puanıyla ister akademik başarınızla geçiş yapmayı planlayın, süreci doğru bir şekilde yönetmek başarı şansınızı artıracaktır.

Bu rehberde, yatay geçiş hakkında en çok merak edilen sorular ve süreçler ayrıntılı bir şekilde ele alındı. "Yatay geçiş şartları", "yatay geçiş kontenjanları", "yatay geçiş merkezi yerleştirme puanı" gibi sorulara yanıtlar aradığımız bu makale, yatay geçişe dair bir derleme niteliğindedir.

Yatay geçiş ile ilgili resmi bilgiler için, YÖK'ün sitesini ziyaret edebilirsiniz: https://www.yok.gov.tr/ogrenci/guz-ve-bahar-donemi-ek-madde-1-uygulama-ilkeleri