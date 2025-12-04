Üniversitelerde yeni dönem: Derslere QR Kod'la girilecek

Üniversitelerde kağıt kalemle yapılan yoklama dönemi sona erecek. Yeni geliştirilmekte olan dijital takip sistemleri aracılığıyla öğrencilerin devamsızlık takibi daha sıkı ve net bir biçimde kontrol edilebilecek.

Türkiye gazetesinin haberine göre, üniversitelerde klasik yoklama listeleri yerini QR kodlu ve konum doğrulamalı dijital yoklamalara bırakacak. Buna göre iki sistem uygulanması planlanıyor.

QR KOD YA DA KONUM DOĞRULAMALI "KATIL"

QR kodlu yoklama sisteminde her dersin başında öğretim görevlisi, öğrencilerin mobil cihazlarıyla tarayabileceği özel bir QR kod oluşturuyor. Öğrenciler sınıfa girdiklerinde bu kodu okutarak yoklamalarını otomatik olarak sisteme işletiyor. Habere göre böyle bir uygulama ile "zaman kayıpları" ortadan kalkıyor.

Diğer bir yöntem ise üniversitenin resmî uygulaması üzerinden yapılıyor. Dersin hocası bir yoklama açıyor ve sınıfta bulunan diğer öğrenciler ise üniversitenin uygulamasına girip ‘elektronik yoklama’ sekmesinden ‘yoklamaya katıl’ tuşuna basıyor. Konum doğrulama özelliği sayesinde öğrencinin sınıf içinde olduğu teyit edilebiliyor. Cihaz kimlik doğrulama ile yalnızca kayıtlı öğrenci cihazlarının yoklama işlemi yapmasına izin veriliyor.

İHTİYAÇ NASIL AÇIKLANIYOR?

Habere göre uygulamanın sağlayacağı en büyük kolaylık zaman konusunda olacak. Uygulama sınıfta kağıt dolaştırmayı ve elle imzayı ortadan kaldıracağı için zaman kazandıracak.

Uygulamanın akademik işleyişin de daha hızlı, şeffaf ve güvenli yürütülmesine katkıda bulunacağı varsayılıyor.