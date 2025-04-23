Üniversiteli Eren Üner’i serbest bırakın eylemi

Haber Merkezi

İstanbul Üniversitesi öğrencileri, Saraçhane eylemleri sırasında polislerin gençlere uyguladığı kötü muameleyi yayımlaması nedeniyle gözaltına alındığında işkenceye uğradığını dile getiren Eren Üner hakkındaki yeni gözaltı kararını protesto etti.

Eren Üner’in derhal serbest bırakılmasını talep eden öğrenciler, “Bizler üniversite öğrenciler olarak dün nasıl arkadaşlarımızın özgürlüğü için sokakta olduysak arkadaşımız Eren Üner için de mücadele edeceğiz” dedi.

Yapılan açıklamada, "Eren’in gözaltındayken uğradığı işkence süreç boyunca devletin tutumunu özetler niteliktedir. Eren Üner gördüğü işkenceye rağmen yılmamış. O ses bize umudur, dayanışmayı ve vazgeçmemeyi hatırlatmaktadır" dedi.