Üniversiteli gençler “Hoş Geldin Fest” ile coştu

Tekirdağ’a üniversite eğitimi için gelen gençlerin kente uyum sağlamaları ve kaynaşmaları amacıyla düzenlenen "Hoş Geldin Fest", Süleymanpaşa’nın Değirmenaltı Mahallesi’ndeki YSK Center önünde gençlerle buluştu. Müzik, eğlence ve dansın bir arada olduğu festival, gün boyu süren performanslarla bir gençlik şenliğine dönüştü.

Festival, saat 16.00'da Bedelsiz grubunun şarkılarıyla start aldı. Grubun sevilen şarkılarına gençler hep bir ağızdan eşlik ettiler. Akşam saatlerinde sahne alan Ufuk Beydemir ise coşkulu performansı ve söylediği güzel şarkılarla gençlere duygu dolu anlar yaşattı. Gecenin kapanışında sahne alan Mavi Gri, seslendirdiği şarkılarla festivale renk kattı. Gençler, grubun performansıyla keyifli anlar yaşadı.

Gençlerin festival coşkusuna ortak olan ve onlara hitaben bir konuşma yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, “Buradan çok güzel görünüyorsunuz. Mavi gözlü şehrimize, üç Kemallerin şehrine, yeni evinize hepiniz hoş geldiniz. Biz Tekirdağ’ımızı çok seviyoruz. Gerçekten çok güzel bir şehir; deniziyle, doğasıyla, sanayisiyle, tarımıyla… Ama en güzeli insanıyla. Sımsıcak, neşeli, bereketli ve yaşanılabilir bir şehir” dedi.

Gençlerin huzurlu ve güvenli bir üniversite hayatı yaşamaları için çalıştıklarını ifade eden Yüceer, “Biz istiyoruz ki siz sevgili gençlerimizle birlikte, şehrimizin neşesine neşe katan sizlerle birlikte, burada huzurlu, güvenli, sosyal ve üretken bir üniversite hayatı yaşayın. Bunun için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Sizlerin önerileri ve talepleri bizim için çok kıymetli. Ben Ankara’da üniversite okudum, orada çocukluğumu ve gençlik yıllarımı geçirdim. İstiyorum ki siz de burada yalnızca bir öğrencilik dönemi yaşamayın; bu şehirde güzel hatıralar biriktirin, Tekirdağ’ımıza aidiyet hissedin, bu şehri sevin. Şehrimizin neşesine neşe, gücümüze güç kattığınız için her birinize yürekten teşekkür ediyorum. Tekrar ‘Hoş geldiniz’ diyorum. Candan Başkan’ınız olarak, bir ablanız olarak bilin ki kapımız da yüreğimiz de her zaman sizlere açık” ifadelerini kullandı.

14 BİN LİRALIK BURS MÜJDESİ

Aileleri Tekirdağ’da ikamet eden üniversite öğrencilerine yönelik verilecek olan eğitim desteğinin müjdesini de veren Yüceer, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Bizim de gençlerimiz için pek çok projemiz var. Kültürden sanata, spordan eğitime kadar her alanda sizleri destekliyoruz. Ailelerinin ikametgâhı burada olan ve desteğe ihtiyaç duyan tüm üniversite öğrencilerine 14 bin liralık burs veriyoruz. Buradan da duyurmuş olayım; başvuru yaparsanız en kısa zamanda sizlere ulaştıracağız. Ayrıca, şehrimizi birlikte daha da güzelleştirelim istiyoruz. Bu tür etkinlikleri çoğaltalım mı, ne dersiniz? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda sahilde kortejimiz olacak. Ardından Kent Orkestramızın güzel bir etkinliği var. Hepinizi kortejimize ve Büyükşehir’in tüm etkinliklerine bekliyorum. Ana hizmet binamızda, Şehir Tiyatromuz çok güzel oyunlar sahneliyor; oraya da mutlaka gelin. Bundan sonra inşallah daha sık bir araya geleceğiz.”