Üniversiteli gibi hissetmiyorlar

Ada Sude ATAK - Havin ŞENER - Melek Eylül BAŞAK

Üniversiteye girmesi ayrı, okuması ayrı, mezun olduktan sonra iş bulması ayrı dert. Kapısından içeri girmek için hayatının en güzel yıllarını verdiği üniversite, gençler için artık bir hayal kırıklığı. Neredeyse birkaç kuşak şimdiden kaybedilmiş durumda. Etkileri uzun yıllar devam edecek bu yıkım yeterince konuşulmuyor, çözüm için çaba harcanmıyor. Gençlerin anlattıkları "daha fazla geç kalmayalım" çağrısı niteliğinde.

BÜYÜKŞEHİRLERİ AYRI, TAŞRASI AYRI DERT

Türkiye genelinde örgün eğitim veren 30 üniversitede, 40 farklı bölümden 70 öğrenciyle konuştuk. Ortaya çıkan tablo gençler için tam bir hayal kırıklığı. Özellikle içinde bulundukları ekonomik koşullar, öğrencilerin eğitime odaklanmalarını bile engelliyor. Beslenmeden barınmaya kadar çeşitli sorunlarla başa çıkmak, daha doğrusu hayatta kalmak ilk öncelik haline gelmiş durumda.

Üniversite sıralarında yaşanılanlar gençlere o kadar ağır geldi ki daha şimdiden yurt dışına çıkmanın koşullarını zorluyorlar. Anketimizi yanıtlayanların yüzde 50’si "hedefim yurt dışı" yanıtını verdi. Büyük kentlerde okuyanların en büyük sorunu ekonomik zorluklar. Üniversite okuyan her dört gençten biri devlet bursu almasına rağmen eğitimine çalışarak devam etmek zorunda. Çalışma koşullarının yıpratıcılığı ise ayrı bir yazı konusu. Sigorta ve iş güvenliğinin olmadığı, uzun mesaili ve düşük ücretli çalışma koşulları gençler için bir başka sınav haline geldi.

Manisa’da okuyan bir öğrenci arkadaşımız sorumuzu şöyle yanıtladı: “KYK bursu alıyorum ve bir öğrencinin temel ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğunda burs miktarı yetersiz kalıyor; kesinlikle çalışmak zorundayım. Ne yazık ki iş seçme şansım da yok.”

İktidarın en çok övündüğü konulardan biri de “her ile bir üniversite” yapması. Ama dönüp o şehirlerde eğitim gören gençlerin sorunlarına bakmıyor bile. Gelinen noktada üniversiteler, bir eğitim merkezi olmaktan çok bina yığınlarına dönüşmüş durumda. Alınan eğitim kalitesi düşük, akademisyen sayısı çok yetersiz, sosyalleşme şansları ise yok denecek kadar az. Anketimize taşradan gelen yanıtların neredeyse tamamı aldıkları eğitimi yetersiz görüyor.

OKULU KAZANDIM AMA GİDEMEDİM

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıyı en net ortaya koyan bir başka fotoğraf da gençlerin istedikleri şehirde üniversite okuyamamaları. Konuştuğumuz öğrencilerin bir kısmı, şehir dışında üniversite kazandıkları halde, ekonomik nedenlerle aileleriyle birlikte yaşadıkları şehirde eğitimlerine devam etmek zorunda kaldıklarını belirttiler. Van’dan sorumuzu yanıtlayan bir öğrenci yaşadığı durumu şöyle açıkladı: “Şehir dışında bir bölüm kazandım ama ekonomik sorunlar nedeniyle gidemedim. Tam bir sene farklı işlerde çalışıp para biriktirdim.”

YURTLAR YETERSİZ, BESLENME SORUN

Dünyanın birçok ülkesinde "sorun" kategorisine bile girmeyecek konu başlıkları, Türkiye’de üniversite okuyanlar için hayati önem taşıyor. Ülkede sürekli artan gıda fiyatları öğrencilere “beslenme sorunu” olarak geri dönüyor. OECD verilerine göre Türkiye gıda enflasyonunda zirvede. Türkiye genelinde sorularımızı yanıtlayan dört öğrenciden üçü, sağlıklı ve nitelikli gıdaya erişmekte sorun yaşıyor. Öğün atlamak, öğrenciler arasında en yaygın çözüm.

İstanbul’da özel bir üniversitede eğitim alan bir öğrenci, konuya dair sorduğumuz soruya şöyle yanıt verdi: “Maalesef biz özel okullarda okuyan burslu öğrenciler olarak yemeğe para yetiştiremiyoruz.

Okulumda yemekhane ücreti 340 TL; devlet okulundakinin 5 katı. Bulunduğumuz okuldaki gelir seviyesi farkı, temel fizyolojik ihtiyaçlarımızda bile karşımıza çıkıyor.”

MEB tarafından yayımlanan son verilere göre Türkiye’de bulunan devlet yurtlarının kapasitesi 996 bin 306 olarak biliniyor. Ancak bu sayı, Türkiye’de öğrenim gören lisans öğrencilerinin barınma talebini karşılamakta yetersiz kalıyor. Türkiye’de hâlihazırda örgün öğretime kayıtlı 2 milyon 571 bin 297 lisans öğrencisi bulunuyor.

Sorularımıza yanıt veren öğrencilerin yarısı, yurt bulabilen “şanslı” gençler arasında. Kendilerine ait özel alan bulunmaması, bozuk asansörler, sıcak su sorunu ve kalitesiz yemekler gibi başlıklar görmezden gelinirse, bu öğrenciler gerçekten de şanslı sayılabilir. Çünkü yurt bulamamanın alternatifi; ya derme çatma evlerde ya da sokakta kalmak.

Özellikle büyük kentlerde kiralar, öğrencilerin ekonomik güçlerinin çok ötesinde.

DEMOKRATİK ALAN GİDEREK DARALDI

Barınma ve beslenmenin yanı sıra, her dört öğrenciden biri hayatta kalmak için temel ihtiyaçlarından taviz vermek zorunda bırakılıyor. Konuştuğumuz öğrencilerin bazıları kışlık bot, mont ve hatta kişisel hijyen ürünlerine dahi ihtiyaç anında erişemiyor.

İstanbul’da okuyan bir öğrenci “İhtiyacım olmasına rağmen bir eşofman bile alamadım” derken, Van’da okuyan bir diğer öğrenci ise “Hava soğuk ama ben kışlık bot alamadım” dedi.

Öğrencilerin büyük bölümü için üniversite yaşamının ve kampüs hayatının en temel gerekliliklerinden olan sosyal ve kültürel aktiviteler artık lüks kategorisinde. Sinema, tiyatro ya da bir konser bileti bile bütçelerini sarsıyor. Nitelikli ve bilimsel eğitimden söz etmek gün geçtikçe imkânsız bir hal alıyor. Birçok sorun ve kaygıyla boğuşan öğrenciler, geleceklerini çizme aşamasında yurt dışına yöneliyor. Araştırmamıza göre öğrencilerin yarısından fazlası, mezun olduklarında hayatlarını yurt dışında kurmayı hedefliyor. Yurt dışında yaşamak isteyen bir öğrenci motivasyonunu şu şekilde aktardı: “Bir kadın olarak başka bir ülkede daha rahat bir hayatımın olabileceğine inanıyorum.”

Yine İstanbul’dan bir başka kadın öğrenci konuyla ilgili şunları dile getirdi: “Bir kadın olarak can güvenliğim için tedirginlik yaşıyorum. Ayrıca iş bulduğumda, bir erkekle aynı şartlar altında çalışsam dahi aynı maaşı alabileceğime dair endişelerim var.”

∗∗∗

ÜLKEDEKİ ATMOSFER GENÇLERİ BOĞUYOR

Doç. Dr. Hakan Yücel:

“Öğrenci prensip olarak çalışmamalı. Dersleri takip ederken kampüs hayatı da yaşaması lazım. Bunlar öğrenciliğin temel unsurlarıdır. Kulüp faaliyetlerine katılmak, kantinde vakit geçirmek, çeşitli etkinliklerde bulunmak üniversite eğitiminin bir parçasıdır.

Tam zamanlı çalışan öğrenciler derslere dahi giremiyorlar. Öğrencinin kendini entelektüel açıdan geliştirmesi için boş zaman gereklidir. Öğrenciliği bir meslek ve hayat tarzı gibi düşünmek lazım. Çalışan öğrenciler; sanatsal, bilimsel ve kültürel faaliyetlerden elde etmeleri gereken birikimi kazanamıyorlar.

Sağlıklı koşullar sağlanmamışsa verilen eğitimden de sonuç alınmaz. Beslenmenin yanı sıra sağlıklı bir çevre ve konut da gereklidir. İhtiyacı olan her öğrenciye yurt imkânı sağlanması ve mümkün olduğunca bireysel odalar sunulması gerekiyor. Bu yapılamayacak bir şey değil, tamamen planlamayla ilgili bir sorundur.

Yurt dışına çıkan gençlerin önemli bir kısmı orada daha zor koşullarda yaşıyor veya daha düşük profilli işler yapıyorlar. Her zaman sadece kariyer hedefiyle gidilmiyor; bu durum daha çok bireysel/siyasal özgürlükler ve öngörülebilir bir toplumda yaşama arzusuyla birleşiyor. Nitelikli diplomalara sahip gençlerimiz, ekonomik zorluklar yaşayan ülkelere bile gidebiliyorlar. Diplomaların tartışılır olması da bir kaygı nesnesi. Bu durum, istihdam piyasasına yeni girecek gençler için büyük bir sorun ve geleceğe dair inancı sarsıyor. Yurt dışına çıkış motivasyonundaki en önemli neden; gidilen ülkelerin öngörülebilir, terk edilen ülkenin ise öngörülemez olduğu inancıdır.”