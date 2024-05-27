Üniversiteli kurye Ata Emre Akman cinayeti Meclis’e taşındı

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, kurye Ata Emre Akman’ın ölümüne ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması talebiyle verdiği soru önergesinde “Akman’ı öldüren E.Ö.’nün babası Orhan Ö., ceza indirimi düzenlemelerinden yararlanmış mıdır?” diye sordu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Anayasa Komisyonu üyesi Zeynel Emre, Balıkesir’in Karesi ilçesinde kurye olarak çalışırken 17 yaşındaki E.Ö. isimli kişi tarafından defalarca bıçaklanarak öldürülen Ata Emre Akman cinayetini Meclis gündemine taşıdı.

Emre, E.Ö.’yü azmettirdiği iddiasıyla yargılanan babası Orhan Ö.’nün daha önce kaç kez suç işlediği ve infaz düzenlemelerinden yararlanıp dışarı çıkıp çıkmadığını sordu.

CHP’li Emre, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesinde, 20 yaşındaki Akman’ın 11 Mayıs 2024 tarihinde bir zincir restoranın kuryesi olarak sipariş teslim ettiği adresin bulunduğu apartmanın çıkışında, kendisini tanımayan 17 yaşındaki E.Ö. tarafından defalarca bıçaklanarak öldürülmesinin Türkiye kamuoyunda büyük tepki yarattığını belirtti.

Cinayeti işleyen E.Ö.’nün kısa bir süre sonra babasıyla yaşadığı evde yakalandığı; olaya ilişkin yürütülen soruşturmada, E.Ö.’nün cinayeti babası Orhan Ö.’nin azmettirmesi sonucu işlediğinin basına yansıdığı belirtilen soru önergesinde, “Buna göre, Ata Emre Akman’ın öldürüldüğü apartmanda baba Orhan Ö.’nün daha önce dini nikahlı olduğu bir kadının yaşadığı ve Orhan Ö.’nün kadını defaatle tehdit ettiği kaydedilirken, cinayet günü de oğlu E.Ö.’yü kendisinin söz konusu adrese gönderdiği iddialar arasında yer aldı” denildi.

BABA ORHAN Ö. İNFAZ DÜZENLEMELERİNDEN YARARLANIP TAHLİYE OLDU MU?

Cinayet zanlısı E.Ö.’nün yanı sıra baba Orhan Ö. için de iddianame hazırlanarak, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmasının istendiği anımsatan CHP’li Emre, Orhan Ö.’ye ilişkin kamuoyuna yansıyan bilgilerden birinin de suç kaydının kabarık ve olayın yaşandığı sırada cezaevinden izinli çıktığı yönünde olduğuna dikkat çekti.