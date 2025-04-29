Üniversiteliler 1 Mayıs’ta alanlarda

1 Mayıs’a giderken öğrenciler mücadeleyi büyütmeye devam ediyor. İzmir Alsancak’ta bulunan ÖSYM binası önünde bir araya gelen öğrenciler, eylem gerçekleştirdi. Türkan Saylan Kültür Merkezi önüne yürüyen gençler, sıra arkadaşlarını 1 Mayıs’ta üniversite öğrencileri kortejine çağırdı.

Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde gerçekleşen basın açıklamasında, “Bugün biz üniversiteliler, güvencesizliğe, yoksulluğa ve baskıya mahkûm edilmek isteniyoruz. Barınacak yurt bulamıyor, kiralar karşısında ya borç altında eziliyor ya da güvensiz, depreme dayanıksız binalarda yaşamaya mecbur bırakılıyoruz. Açlık sınırının altında burslarla, fahiş yemekhane zamlarıyla, artan eğitim ve ulaşım masraflarıyla yaşamaya çalışıyoruz. Üniversiteler, özgür düşüncenin değil, kayyumların ve baskının alanına dönüşmüş durumda. Akademik özgürlük yok edilirken, farklı düşünen herkes fişleniyor, soruşturmalara maruz kalıyor” denildi.

Kadınlar ve LGBTİ+’lar için hayatın her geçen gün daha da güvencesiz hale geldiğini, cinsiyetçi, ayrımcı, nefret dolu söylemler ve saldırıların arttığını vurgulayan öğrenciler, “Bu düzen, biz gençlere işsizliği, borçluluğu, geleceksizliği; kadınlara şiddeti, LGBTİ+’lara hayat hakkı tanımamayı dayatıyor. Yaşadıklarımız birer tesadüf ya da bireysel sorun değil; bu sömürü ve baskı düzeninin bilinçli sonuçlarıdır. Bu düzeni yıkmadan özgür ve eşit bir gelecek kuramayacağımızı biliyoruz” ifadelerini kullandı.

DİRENİŞTE BULUŞUYORUZ

“İşte bu yüzden, yalnızca kendi yaşamlarımız için değil, sömürülen, ezilen ve yok sayılan herkes için mücadele ediyoruz” denilen açıklamada, “Geleceğimizin ancak işçi sınıfıyla el ele kurabileceğinin bilinciyle, 1 Mayıs’ta meydanlarda omuz omuza olacağız. Barınma hakkımız, özgürlüğümüz, kimliğimiz ve onurlu bir yaşam için, İzmir’in dört bir yanından üniversiteliler olarak, 1 Mayıs’ta birlikte, sokakta, direnişte buluşuyoruz” cümlelerine yer verildi.

1 Mayıs'ta saat 11.00'de İzmir Ticaret Borsası önüne çağrı yapan öğrenciler, açıklamayı şöyle sonlandırdı: “Üniversite öğrencileri kortejinde buluşup yürüyoruz. Tüm sıra arkadaşlarımızı; fakülteleriyle, bölümleriyle, topluluklarıyla üniversite öğrencileri kortejinin arkasında yerlerini almaya davet ediyoruz.”