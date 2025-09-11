Üniversiteliler belirsizlikten şikayetçi: ÖSYM şikayetleri %1895, KYK şikayetleri %367 arttı

Üniversite tercih ve yerleştirme döneminin ardından, öğrencilerin yaşadığı mağduriyetler Şikayetvar platformunda yoğun biçimde dile getirildi.

Verilere göre, ÖSYM ile ilgili şikayetler son bir haftada yüzde 1895 artarken, KYK şikayetleri ise yüzde 367 oranında artış gösterdi. Öğrenciler, sınav ve yerleştirme sistemindeki belirsizliklerin yanı sıra barınma krizine de dikkat çekiyor.

ÖSYM ile ilgili platforma ulaşan şikayetlerin bazıları şöyle:

Bunca öğrencinin hayatıyla oynamaya hakkınız yok

"DGS’de puanım iyi olmasına rağmen hiçbir yere yerleşemedim. DGS taban puanlarına göre baktım ve tercihlerimi yaptım ama olmadı. Lütfen DGS tercih sonuçlarının tekrar kontrol edilmesini talep ediyorum Bunca öğrencinin hayatıyla oynamaya hakkınız yok."

Binlerce gencin hayali çalındı

"YKS’ye girdim ve aldığım puanın üzerinde yerleşme ihtimali olan birçok üniversite ve bölümü tercih listeme eklememe rağmen hiçbir üniversiteye yerleşemedim. Bu durum yalnızca beni değil, benim gibi binlerce öğrenciyi mağdur etti. Üniversite yerleştirme sürecinde adil bir değerlendirme yapılmadığını düşünüyorum. Ayrıca ülkemizin mevcut ekonomik koşullarında aileler büyük fedakârlıklarla çocuklarını dershanelere gönderiyor, test kitapları alıyor ve eğitimlerine destek olmaya çalışıyor. Bu kadar emek ve maddi fedakârlıkların ardından hakkı yenilen, mağdur edilen ve bu süreçte psikolojik şiddet yaşayan biz gençler gözyaşı değil, destek bekliyoruz."

Belirsizlikler öğrencilerde büyük hayal kırıklığı yarattı

"2025 YKS ek tercih döneminde uygulanan taban puan sistemi ciddi mağduriyetlere yol açtı. Kayıt yaptırmayan öğrencilerin puanları taban puan olarak belirlenince, daha düşük sıralamaya sahip öğrenciler kontenjan açıldığında bile o bölümlere yerleşemiyor. Bu nedenle ek tercihlerde taban puan uygulamasının kaldırılması ve öğrencilerin ilk tercihlerde olduğu gibi istedikleri bölümleri özgürce yazabilmesi gerekiyor. Bu yıl kontenjan düşüşleri, baraj değişiklikleri ve belirsizlikler öğrencilerde büyük hayal kırıklığı yarattı. Mevcut sistem öğrencilerin hakkını gözetmiyor ve mağduriyetlere neden oluyor. Ek tercihlerde taban puan uygulamasının kaldırılmasını talep ediyorum."

“Kayıt yok hatası” nedeniyle üniversiteye yerleştirilemedim

"2025 YKS tercih sonuçları açıklandığında, daha önce online sistem üzerinden yaptığım tercihlerimin silindiğini fark ettim. Sisteme giriş yaptığımda “Kayıt yok” uyarısıyla karşılaştım ve tercihlerime ulaşamadım. Tercih işlemlerim sırasında herhangi bir hata almadım ve işlemlerimi sorunsuz bir şekilde tamamlamıştım. Ayrıca tercihlerimi yaptığımı gösteren ekran görüntülerim de mevcut. Ancak sonuçlar açıklandığında tüm tercihlerimin silindiğini görmek beni mağdur etti. Şu ana kadar benzer bir sorunla karşılaşmamıştım ve bu durumun neden kaynaklandığına dair bir fikrim yok. Mağduriyetimin giderilmesini talep ediyorum."

Sıralamam yetti, yerleşemedim

"2025 YKS yerleştirmelerinde mağdur oldum. Sıralamam 1.390.000 olmasına rağmen, taban sıralaması 1.500.000 olan Kafkas Üniversitesi gibi tercih ettiğim bölümlere dahi yerleşemedim. Tüm tercihleri ÖSYM AİS üzerinden doğru tamamladım ve onay mesajı aldım; ancak sonuçlarda “hiçbir programa yerleşemediniz” ibaresiyle karşılaştım. Bu ilk kez yaşanıyor ve tercih/sıralama/sonuç belgelerim mevcut. Yaşadığım maddi ve manevi kayıplar nedeniyle yerleştirme işlemlerimin yeniden incelenmesini, detaylı bir açıklama yapılmasını ve mağduriyetimin giderilmesini talep ediyorum. Ayrıca sorunun Türkiye genelinde yaşandığını düşünüyorum."

"ÖĞRENCİ YURDUNA ÇÜRÜK RAPORU VERİLMİŞ"

KYK şikayetleriyse şöyle:

15 Eylül’de okul açılıyor, benim hala yurdum yok

"Denizli Sarayköy ilçesinde üniversite öğrencisiyim. KYK yurdu olmadığı için ilçede barınma imkanı bulamıyorum. KYK kayıtları başladığından beri bu mağduriyeti yaşıyorum ve bu süreçte KYK ile iletişime geçtim ancak herhangi bir çözüm sunulmadı. Şu anda ailemin yanında kalıyorum fakat eğitimim 15 Eylül’de başlayacak ve Sarayköy’de kalacak bir yerim yok. Yol benim için problem olmayacağından, başka bir ilçede de olsa yurt imkanı sağlanmasını talep ediyorum. Mağduriyetimin giderilmesini rica ediyorum."

Depremde çürük raporu verilen yurt onarılmamış, mağduruz!

"2025 YKS ile Tekirdağ Malkara ilçesi Meslek Yüksekokulu’nu kazandım. İnternette bu ilçede KYK yurdu olduğu belirtiliyordu, ancak okulu kazandıktan sonra öğrendim ki, deprem nedeniyle bina çürük olduğu gerekçesiyle yurt 6 yıldır kapalıymış. Bu durumdan dolayı hem ben hem de ilçedeki tüm öğrenciler mağduruz. Devletin bu konuda hiçbir çözüm sunmaması, öğrencilerin barınma hakkını tamamen göz ardı etmesi büyük bir sorun."

Yurtsuz kaldım: Hakkımın engellenmesini istemiyorum

"Ben Bitlis’ten Malatya Kale ilçesine üniversite eğitimi için geldim ve bugün başlayan KYK yurt başvurusu döneminde, e-Devlet üzerinden başvuru yapmak istedim. Ancak Kale ilçesinde KYK yurdu olmadığı için sistem “Uygun yurt bulunamadı” uyarısı veriyor ve başvuru yapamıyorum. Merkezi KYK yurtlarına başvuru hakkım olmasına rağmen sistem bana izin vermiyor. Şehir dışından geliyorum ve Malatya’da kalacak hiçbir yerim yok. Bu durum beni çok mağdur ediyor; bir senemin heba olmasından endişe ediyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile e-posta üzerinden iletişime geçtim ancak aynı cevabı aldım ve sorun çözülmedi. Bu benim ilk başvuru yılım ve hakkımın engellenmesini kabul etmiyorum."