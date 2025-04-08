Üniversiteliler, tutuklu arkadaşları için 'Gençlik Dayanışma Sahnesi'nde buluştu

İstanbul'daki üniversite öğrencileri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu için düzenlenen protesto eylemlerine katıldıkları için tutuklanan arkadaşları için 'Gençlik Dayanışma Sahnesi' adıyla Kadıköy'deki Festivalpark'ta festival düzenliyor.

Etkinlik için 17 üniversiteden ortak çağrı yapıldı.

Saraçhane eylemleri ardından tutuklanan öğrenci/gençler için üniversiteliler ve tutuklu gençlerin aileleri Kadıköy Rıhtım’da biraraya geldi.

Kadıköy rıhtımında toplanan yüzlerce öğrenci, Erdoğan'ın 2025'i "aile yılı" ilan etmesine atıfla, "Aile değil direniş yılı" sloganını yükseltiyor.

“Tutuklamalar, baskılar bizi yıldıramaz” sloganları atan gençler tutuklu öğrencilerin isimlerini hep bir ağızdan söylediler.