Üniversitelilerden Temel Conta işçilerine destek: İşçi, gençlik el ele

İzmir Kemalpaşa’daki Temel Conta fabrikasında dört aydır direnişte olan işçilere bir destek de üniversite öğrencilerinden geldi. Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri, grev çadırını ziyaret ederek işçilerle dayanışma sergiledi.

“İşçi, gençlik el ele, genel greve” sloganlarıyla fabrika önüne gelen öğrenciler, mücadelelerini sürdüren işçilerin yalnız olmadığını vurguladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasından bu yana gerçekleşen eylemlere dikkat çeken öğrenciler, BirGün’e yaptıkları açıklamada şunları söyledi:

“Bizim öfkemizin tek sebebi, İmamoğlu'nun hukuksuz bir şekilde gözaltına alınması değil. Evet, aslında patlak veren nokta bu oldu. Ancak bizler genel olarak okullardaki kayyum rektörler, gerici eğitim sistemi, güvensiz kampüsler, kısacası yaşadığımız tüm sorunlar için meydanları, kampüsleri doldurduk ve doldurmaya da devam ediyoruz. Mücadelemizi sürdürmeye devam ediyoruz. Bizim öfkemizi yönelttiğimiz kesim aynı şekilde işçileri de baskılamaya, onları da haklarından mahrum etmeye devam ediyor. Bunun farkındayız. Bu yüzden Temel Conta işçilerinin direnişinin 122. gününde ziyarete grev alanlarına geldik. Onlarla beraber dayanışmada bulunduk, sohbetler ettik. Buradan yinelemek istiyoruz, bu mücadele sadece işçilerin mücadelesi değil, yalnızca gençlik mücadelesi değil. İşçi gençlik el ele, mücadeleye şiarımızla yürümeye devam edeceğiz."