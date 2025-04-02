Üniversitelinin ayağını TOMA ezdi!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, çalışma arkadaşları ve belediye başkanlarının 19 Mart’ta gözaltına alınmasıyla başlanan eylemlerde gözaltına alınan birçok yurttaş ile öğrenci kötü muameleye uğradı.

Ankara’da 23 Mart’ta devam eden eylemlerde birçok öğrenci gözaltına alındı. Bilkent Üniversitesi öğrencisi 23 yaşındaki Ö.T. ise ifadesinde, gözaltına alınırken ayağının üzerinden TOMA geçtiğini, buna rağmen saatlerce hastaneye götürülmeyerek ters kelepçe ile bekletildiğini anlattı.

GÖZALTINA ALINIRKEN POLİSTEN DAYAK

Ameliyata alınan ve yaklaşık iki ay yürüyemeyeceği belirtilen Ö.T., ameliyat ve hastane tedavisinden sonra 29 Mart’ta alınan ifadesinde yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Ben Bilkent Üniversitesi öğrencisiyim. 23 Mart 2025 günü Kızılay Meydanı’nda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile ilgili gerçekleştirilen mitinge anayasal hakkımı kullanmak amacıyla katıldım. Saat 22.00 sıralarında toplanan grubun dağılmasıyla ben de Atatürk Bulvarı Meşrutiyet Caddesi kesişimine doğru yürüdüm. Bir anda grubun önünde kendimi buldum. Burada polis tarafından Atatürk Bulvarı üzerinde TOMA araçları ve çevik kuvvet polisleri tarafından yolun kapatıldığını ve tedbir alındığını gördüm…

Ardından polis tarafından müdahale başladı ve TOMA araçları tarafından su sıkıldı. Bu su sıkılması sonucu biz de kol kola girdik. Daha sonra iki TOMA aracı ile tedbir alan çevik kuvvet personeli Meşrutiyet Caddesi’ne doğru ilerlemeye başladı. Ardından bizlere doğru da siyah giyimli yüzleri kapalı bazı şahısların koştuğunu gördüm. Benim yanımda bulunan bazı şahıslar kaçtı. Ben tarif ettiğim siyah giyimli kişilere yakalandım. Bu esnada yere düştüm. Sırtımda bulunan Türk bayrağını aldılar. Bazı hakaret içerikli sözler söylediler. Ben kendilerine direnmediğim halde beni yerde sürükleyerek diğer polislerin bulunduğu alana doğru götürdüler. Bu sürüklenme esnasında sol ayağımın üzerinde hareket halinde olan bir TOMA aracının tekeri geçti. Bunun üzerine acı hissederek ayağımdan TOMA geçtiğini bağırarak söyledim. Ayağa kalkmam istendi. Ayağa kalkamayacağımı beyan etmeme rağmen yürütüldüm. Gözaltı aracına yaslandım ve kafamı üç kez araca vurdular. Ters kelepçe takılarak gözaltına alındım. Bu esnada ayağımın ağrıdığını ve tedavim amacıyla ambulans istedim. Gözaltına aracına binerken basamaktan kendim çıkamayacağımı beyan ederek yardım istemem üzerine bir polis tarafından yukarıya çekilerek aracın içerisine doğru fırlatıldım. Aracın içerisinde de yine orada bulunan polislere ayağımın çok kötü olduğunu ve bir an önce hastaneye gitmem gerektiğini söyledim. Darp raporu için zaten hastaneye gideceğimiz söylendi.

SAATLERCE HASTANEYE GÖTÜRÜLMEDİ

Ben gerçekleştirilen eyleme sadece Anayasal hakkımı kullanmak amacıyla gittim. Orada bulunan polislere yönelik herhangi bir cisim atmadım. Hakarette bulunmadım. Aksine sırtıma Türk Bayrağını asarak taşkınlık çıkaranları ve taş atanları uyardım. Gerçekleştirilen eylemler esnasında polis tarafından yakalanmam sonrası ilk doktor raporu için götürüldüğüm hastanede ayağımdaki şişliği doktora göstererek ayağımdan TOMA aracı geçtiğini söylemem üzerine tomografi çekildi ve tarafıma ilk adli doktor raporu düzenlendi. Akabinde Emniyet Müdürlüğü’ne getirildim. Orada ağrımın artması üzerine görevlilere durumu bildirdim. Onlar da kendilerinin beni tedavi amacıyla hastaneye götüreceklerini söylediler ancak tahminimce 4-5 saat sonra tekrar tedavim amacıyla beni polis aracıyla hastaneye götürdüler. Orada yapılan muayenem sonucunda ayağımda ciddi doku zararının olduğunu ve ameliyat olmam gerektiğini söylediler…”

‘AYAĞIMA ÜÇ VİDA TAKILDI’

Ö.T. BirGün’e yaptığı açıklamada ise “Üzerinde polis yazısı olmayan polisler gözaltı için üzerimize koştu. Yakalandım ve direnmedim, buna rağmen üç tanesi beni hakaret ederek ve yerde sürükleyerek götürdü. Daha sonra Türk bayrağını da ’Neden takıyorsun bu bayrağı lan’ diyerek çıkarıp attılar. Sürüklemeye devam ettiler. Beni sürükledikleri güzergahta TOMA hareket ediyordu ve sol ayağım TOMA tekerinin altında kaldı.'Ayağımı TOMA ezdi' diye bağırmaya başladım, ‘TOMA’nın yanında ne işin var lan’ diyerek bağırdılar. Ameliyatta ayağıma üç tane vida takıldı” dedi.