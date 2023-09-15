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Üniversitenin girişinde otomobil alev alev yandı

Ajans Haberleri
  • 15.09.2023 13:43
  • Giriş: 15.09.2023 13:43
  • Güncelleme: 15.09.2023 13:44
Kaynak: İHA
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Üniversitenin girişinde otomobil alev alev yandı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversite’si kampüsünün B kapısı girişinde bir otomobil alev alev yandı.

Yangın, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversite’si kampüsünün B kapısı girişinde meydana geldi.

Üniversitenin kampüsünden çıkış yapmak isteyen bir otomobilden önce dumanlar yükselmeye başladı. Otomobilin sürücüsü durumu fark ederek aracı yolun kenarına park etti.

Kısa süre içerisinde otomobilin motor kısmını alevler sardı.

Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale geldi. 

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