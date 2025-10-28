Üniversitenin itibarına tehdit

Diyanet Vakfı’nın kurucusu olduğu İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı verdi. Üniversitenin ilanında, İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü için devamlı statüde çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacağı belirtildi.

İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü’ne alınacak öğretim üyesinin unvanının profesör olacağı bildirildi. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü, ilana başvuru için özel şartlar getirdi. Kadroya alınacak profesörün, Dinler Tarihi alanında doçent unvanını almış ve bu alanda bilimsel çalışmalar yapmış olması gerektiği kaydedildi. Üniversite yönetimi öte yandan, ilana başvuracak kişiye, “Öğretim üyeliği tecrübesi” şartını da koştu. İlandaki şartların tamamının Diyanet İşleri Başkanlığı eski başkanı Ali Erbaş tarafından karşılanması dikkati çekti. İlan, “Erbaş’a özel ilan” olarak yorumlandı.

BirGün’ün gündeme getirdiği ilanın üniversite içinde de yankı bulduğu aktarıldı. Erbaş döneminde Diyanet’in itibar kaybettiğini savunan 29 Mayıs Üniversitesi akademik kadrosu, “Üniversitenin itibarı zarar görebilir” görüşünü öne sürdü. Bazı akademisyenlerin 29 Mayıs Üniversitesi bünyesindeki İslam Araştırmaları Merkezi’nin itibarının da zarar görebileceği endişesini de dile getirdiği savunuldu.

18 Eylül’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararının ardından Erbaş’ın, görev süresi dolmadan 29 Mayıs Üniversitesi yönetimiyle görüştüğü de iddialar arasında.