Üniversitenin mezuniyet törenine 'toplu dua' eklendi!

HABER MERKEZİ

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezuniyet töreninde "dua programı" yer aldı.

Üniversite tarafından açıklanan programa göre, mezun olan öğrenciler, 1 Temmuz Salı gerçekleştirilecek törende "insanlık için dua" edecekler.

Üniversite tarafından yapılan açıklamada toplu duanın nasıl organize edileceğine dair herhangi bir bilgi yer almadı.

Öte yandan mezuniyet törenine bu yıl için "Ailece Bilim" ismi verildiği de dikkat çekti.

Açıklanan programa göre tören şöyle gerçekleşecek:

*Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

*Fakülte adına öğrenciler ve akademisyenler tarafından gerçekleştirilecek konuşma

*Dekan Prof. Dr. Sevtap Kadıoğlu’nun konuşması

*Rektör Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar’ın konuşması

*İnsanlık için dua

*Konser, diploma takdimi, mesleki yemin ve kep töreni