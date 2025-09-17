Üniversiteyi bırakanlarla bir büyük şehir kurulurdu: Sayıları 66 ilin nüfusundan fazla

Ülkede yaşanan ekonomik kriz, mezunların iş bulamaması ve çeşitli gerekçelerle her yıl yüz binlerce öğrenci üniversitelerden kaydını sildiriyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) son 10 yıl 9 ayda üniversiteyi bırakan öğrencilere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamaya göre 1 Ocak 2015’ten bu yana tam 1 milyon 400 bin 949 öğrenci yükseköğretim kurumlarından kaydını sildirdi. Kaydını sildiren öğrenci sayısı 15 il hariç tüm illerin nüfusunu geride bıraktı. Yani her ay yaklaşık 11 bin öğrenci üniversitelerden kaydını sildirdi.

YÖK’ün açıklamasında şunlar denildi:

“1 Ocak 2015 tarihinden bugüne açıköğretim, önlisans, lisans ve yüksek lisans dahil olmak üzere kendi isteğiyle kayıtlı olduğu yükseköğretim programından kaydını sildiren öğrenci sayısı 2 milyon 806 bin 779’dur. Bunlardan 1 milyon 405 bin 830’u başka bir yükseköğretim programında daha kaydı bulunan öğrencilerden oluşmaktadır. Dolayısıyla son 10 yıl 9 ayda kendi isteğiyle kaydını sildirerek “yükseköğretim öğrencisi” vasfını yitiren kişi sayısı 1 milyon 400 bin 949’dur. Başarısızlık, ders kaydını yenilememe, eksik belge gibi nedenlerle üniversite tarafından kaydı silinen toplam öğrenci sayısı 4 milyon 398 bin 166’dır.

Belirtilen dönemde 10 milyon 65 bin 72 öğrenci mezun olmuş, 1 milyon 986 bin 993 öğrenci yatay geçiş, aktarma veya başka bir programa kayıt yaptırma suretiyle, yükseköğrenimine devam etmiştir. Bu süreçte ayrıca 11 bin 598 öğrencinin vefat nedeniyle kaydı silinmiştir.”

Böylece 10 yılda üniversiteyi bırakanların sayısı İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Adana, Antep, Urfa, Kocaeli, Mersin, Diyarbakır, Hatay, Manisa ve Kayseri dışındaki tüm illeri geride bıraktı.