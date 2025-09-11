Üniversiteyi kazanan öğrencilere eğitim desteği

Adıyaman Belediyesi, Eylül ayı Meclis Toplantısında aldığı karara göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na eş(YKS) girerek herhangi bir lisans programına yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere yol ve kayıt yardımı adı altında eğitim desteği sağlayacak.

2025 YKS sonuçlarına göre öğrencilere başarı sıralarına göre farklı tutarlarda destek verilecek. Destek tutarları ve başvuru koşulları şöyle:

-Birinci Grup: İlk 10 bin sıralamasında yer alanlara 13 bin TL

-İkinci Grup: 10.001 – 20.000 sıralamasında yer alanlara 9 bin TL

-Üçüncü Grup: 20.001 – 30.000 sıralamasında yer alanlara 7 bin TL

-Dördüncü Grup: 30.001 – 50.000 sıralamasında yer alanlara 5 bin TL

BAŞVURU KOŞULLARI

Başvuru koşullarında ise, “2025 yılında üniversite sınavını kazanmış ve kayıt yaptırmış olmak. Adıyaman merkez veya merkez köy nüfusuna kayıtlı bulunmak ve fiilen bu adreslerde ikamet etmek. Devlet üniversiteleri veya yüzde 100 burslu vakıf üniversitelerine kayıt yaptırmak. Öğrenci belgesi, YKS sonuç belgesi, ikamet belgesi, öğrenci adına IBAN numarası isteniyor” denildi. Başvurular https://www.adiyaman.bel.tr/BURS-BASVURU adresinden gerçekleştirilecek.

Adıyaman Belediyesi’nin tüm imkânlarıyla öğrencilere ve eğitime destek vermeyi sürdüreceğini vurgulayan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, şunları söyledi: “Üniversiteye ilk adımlarını atan gençlerimizin eğitim yolculuklarında yanlarında olmak, bizim için büyük bir gurur ve sorumluluktur. 6 Şubat depremlerinin ardından gençlerimizin desteğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu biliyoruz. Onların elde edecekleri başarılar, yalnızca aileleri için değil, şehrimizin geleceği açısından da umut kaynağıdır. Adıyaman Belediyesi olarak öğrencilerimizin yükünü hafifletmek ve eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla tüm imkânlarımızı seferber etmeyi sürdüreceğiz.”