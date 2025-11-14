Ünlü bankadan altın analizi: Yükseliş devam edecek mi?

Dünyanın en büyük ikinci bankası olarak kabul edilen Bank of America (BofA), altın piyasasına ilişkin yayımladığı son değerlendirmede dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.

Bank of America, altın fiyatlarındaki son yükselişin olağandışı olmadığını belirterek, rallinin devam edeceğini ve metalin 2026 yılına kadar ons başına 5.000 dolara ulaşmasını beklediklerini açıkladı.

"FIRSAT PENCERESİ"

BofA analistleri, küresel ekonomide 2025 son çeyreğinden 2026’ya uzanan dönemin altın açısından “benzersiz bir fırsat penceresi” sunduğunu belirtirken, faizlerin gevşeyeceği, doların zayıflayacağı ve jeopolitik risklerin artacağı bir ortamın altın için son yılların en güçlü makro zemini olduğunu vurguladı.

Banka, faiz görünümünün yumuşaması, jeopolitik risklerde süregelen artış ve merkez bankalarının rekor seviyeye ulaşan altın alımlarını modellemelerinin en önemli gerekçelerinden biri olarak gösterdi. Rapora göre, 2023–2025 arasında merkez bankalarının gerçekleştirdiği altın alımları tarihi seviyelere yaklaşarak fiyatlarda kalıcı bir destek oluşturdu.

Fed’in 2026 yılına kadar daha gevşek bir politika patikasına hazırlanması, reel faizlerin aşağı yönlü baskı altında kalması ve dolar endeksindeki kırılgan seyir, altın için yapısal bir avantaj yaratıyor.

BofA raporunda teknik seviyelere ilişkin de önemli değerlendirmeler yer aldı. Ons altın için 4.200 – 4.350 dolar aralığı kısa vadede ana direnç olarak tanımlanırken, bu bölgenin yukarı yönlü kırılması hâlinde fiyatlamanın daha yüksek bir ivme ile 4.500 – 4.800 dolar bandına taşınabileceği ifade edildi.

YENİ REKORLAR YOLDA

Türkiye özelinde ayrı bir rapor sunulmasa da BofA’nın değerlendirmeleri gram altın cephesine de önemli sinyaller veriyor. Dolar/TL’deki yukarı yönlü eğilim ile ons altındaki güçlü küresel görünüm birleştiğinde gram altının 2026’ya doğru yeni rekorlar test edebileceği değerlendiriliyor.

TÜRKİYE'DE TABLO NASIL?

1 ay öncesine kadar piyasaların aşırı ısındığına dair emarelerle kâr satışları yaşayan altın fiyatları Fed'in faiz indirimine devam edeceği ve küresel hisse piyasalarının aşırı ısındığına dair belirtilerle son 1 ayın en iyi haftasını yaşıyor.

Gram altın son bir haftada yüzde 5 yükseldi. ONS altın ise yüzde 4,50 yükseliş sergiledi.