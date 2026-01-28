Ünlü bankaya baskın: Kara para soruşturması

Almanya’nın ve dünyanın en büyük bankalarından Deutsche Bank’ın Frankfurt ve Berlin’deki ofisleri kara para aklama şüphesiyle arandı.

Banka kolluk kuvvetlerinin kara para aklama iddialarına ilişkin bir soruşturma kapsamında Frankfurt ve Berlin’deki ofislerini aradığını duyurdu.

Euronews’ün aktardığına göre yaklaşık 30 müfettişin sivil kıyafetlerle Frankfurt am Main’daki genel merkeze girdiği söyleniyor. Bankanın basılan diğer merkeziyse başkent Berlin’de.

Banka savcılıkla tam işbirliği içinde olduğunu fakat soruşturmayla ilgili yorum yapmayacağını açıkladı.

Frankfurt savcılığı soruşturmanın ‘Deutsche Bank’ın kimliği henüz belirlenmemiş yöneticileri ve çalışanları’ hakkında olduğunu söyledi.

HİSSELER ÇAKILDI

Deutsche Bank’ın yabancı şirketlerle iş ilişkilerini sürdürdüğü, bunun ‘kara para aklama amacıyla kullanıldığından’ şüpheleniliyor.

Haberin ardından bankanın hisseleri borsadaki hisseleri yüzde 2’nin üzerinde değer kaybetti.