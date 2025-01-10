Ünlü besteci Hans Zimmer, Oscar'dan diskalifiye edildi: Dune filmi yönetmeninden tepki

Geçtiğimiz yılın en çok konuşulan filmlerinden biri olan Dune Bölüm II, Oscar ödüllerine beklenmedik bir krizle gündeme geldi.

Filmin dünyaca ünlü bestecisi Hans Zimmer, Akademi’nin kararıyla bu yılki Oscar yarışından diskalifiye edildi.

NTV'nin haberine göre; 12 kez Oscar’a aday gösterilen ve iki ödül kazanan Zimmer, bu yıl da ses getiren çalışmasıyla favoriler arasında yer alıyordu.

Ancak Akademi, Dune Part II’de kullanılan müziklerin, serinin 2021 yılında vizyona giren ilk filmindeki eserlerle önemli ölçüde benzerlik taşıdığını gerekçe göstererek Zimmer’in yarışmaya katılmasını engelledi.

YÖNETMENDEN TEPKİ

Karar, filmin yönetmeni Denis Villeneuve tarafından sert bir şekilde eleştirildi. Villeneuve, Akademi’yi hatasından dönmeye davet ederek, “Bence onun bestesi yılın en iyilerinden biriydi. Dahi kelimesini sık kullanmam ama Hans Zimmer kesinlikle öyle biri” ifadelerini kullandı.

DİĞER ÖDÜLLERDE YER ALACAK

Zimmer’in Oscar ödüllerinden diskalifiye edilmesi tartışmalara yol açsa da ünlü bestecinin eseri, BAFTA ve diğer prestijli ödül törenlerinde yarışmaya devam edecek.