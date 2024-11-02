Ünlü dizi oyuncusu, zeytinyağı hırsızlığı nedeniyle gözaltına alındı
Dizi oyuncusu Ümit Gündeş, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü'nde bir marketten 15 bin liralık zeytinyağı çaldığı gerekçesiyle dün akşam saatlerinde gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Dönem dizilerinde rol alan oyuncu Ümit Gündeş, bir marketten zeytinyağı çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bulunan bir marketten zeytinyağı çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis ekipleri, şüphelinin Ümit Gündeş olduğunu tespit etti.
Dizi oyuncusu Gündeş, polis tarafından saklandığı adreste dün akşam yakalandı.
Oyuncunun emniyetteki işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.