Ünlü ev aletleri markası satışa çıkarıldı

Türkiye'nin en ünlü ev aletleri markalarından 'Arzum Elektrikli Ev Aletleri' şirketinin çoğunluk hisseleri satışa çıkarıldı.

Ekonomim'in aktardığına göre şirketin hisseleri son dört gün içinde yaklaşık yüzde 20 yükselirken, gece saatlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada çoğunluk hisselerinin satışı için görüşmelerin başlatıldığı bildirildi.

KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI

KAP’a gönderilen açıklamaya göre, şirket sermayesinin yüzde 51’ine sahip gerçek kişi ortaklar, sahip oldukları payların tamamının veya bir kısmının satışı ya da çeşitli iş birlikleri için potansiyel alıcılarla görüşme kararı aldı.

Açıklamada ayrıca, bu bilginin daha önce ertelendiği de dikkat çekti. Şirket yönetimi, 30 Ocak 2026 tarihli yönetim kurulu kararıyla söz konusu sürecin kamuya açıklanmasını, görüşmeler için yetkilendirme yapılıncaya kadar ertelemişti.