Ünlü Fado müzisyeni Nessi Gomes, İstanbul'da konser verecek
Kaynak: AA
Portekiz halk müziği Fado'nun ünlü temsilcilerinden Nessi Gomes, İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.
Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre Gomes, 11 Kasım'da Zorlu PSM'de sahne alacak.
Müzisyen Gökçe Es'in sahnede eşlik edeceği sanatçı, konserinde "These Walls", "Diamonds & Demons", "Falling Birds" ve "All Related" gibi sevilen şarkılarını seslendirecek.
İngiltere'ye bağlı Guernsey Adası'nda dünyaya gelen Portekiz asıllı İngiliz sanatçı Nessi Gomes, ilk albümü Diamonds & Demons'ı 2016'da piyasaya sürdü.
Fado tınılarını modern İngiliz müziğiyle harmanlayan başarılı sanatçı, kariyeri boyunca 7 tekli kayıt çıkardı.
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