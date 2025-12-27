Ünlü gitarist Perry Bamonte hayatını kaybetti

Ünlü İngiliz rock grubu The Cure'un uzun yıllar gitaristliğini yapan ve klavye de çalan müzisyen Perry Bamonte, 65 yaşında hayatını kaybetti.

Bamonte'nin hayatını kaybettiğini duyuran grubun açıklamasında ünlü gitarist için "sessiz, derinlikli, istikrarlı ve son derece yaratıcı" sıfatları yer aldı ve grubun tarihinde "hayati bir rol" oynadığı vurgulandı.

1990'da gruba katılan Bamonte, grubun Wish, Wild Mood Swings Bloodflowers, Acoustic Hits ve The Cure albümlerinde gitarist ve klavyeci olarak yer aldı.

Bamonte, 14 yıl boyunca 400'den fazla konserde sahne aldı. 2005 yılında gruptan ayrılan Bamonte, 3 yıl önce geri dönmüştü.

Bamonte, eski Placebo bateristi Steve Hewitt ile Julian Cope ve Donald Ross Skinner ile birlikte Love Amongst Ruin adlı grupta bas gitar çalıyordu. Grup, 2010 yılında kendi adını taşıyan ilk albümleri ve 2015 yılında yayınlanan Lose Your Way olmak üzere iki stüdyo albümü çıkardı.