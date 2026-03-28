Ünlü golfçü Tiger Woods, Florida’da gözaltına alındı

ABD’li golfçü Tiger Woods’un Florida’da geçirdiği kazaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Martin County Şerifi John Budensiek, Woods’un kullandığı Land Rover marka aracın yüksek hızda bir kamyonu sollamaya çalıştığını, bu sırada römork çeken araca temas ederek kontrolden çıkıp yan yattığını açıkladı.

50 yaşındaki Woods’un gözaltı sonrası yapılan nefes testinin negatif çıktığı ancak idrar testi vermeyi reddettiği bildirildi.

"MADDE ETKİSİNDE OLABİLİR"

Kazada yer alan tarafların hiçbirinin yaralanmadığı açıklandı. Woods’un olay yerinde bitkin göründüğünü söyleyen yetkililer, bunun “hangi madde etkisi altında olduğuna bağlı olabileceğini” değerlendirdiklerini belirtti.

Polis, Woods’un kaza sonrası araçtan yolcu kapısından sürünerek çıktığını açıkladı. Öte yandan çarpılan aracın, basınçlı temizleyici taşıyan bir römorku çeken kamyon olduğu ifade edildi. Kamyon sürücüsünün çarpışmadan kaçınmak için yolun kenarına yöneldiği ancak yeterli alan bulunmadığı aktarıldı.

TRUMP AÇIKLAMA YAPTI

ABD Başkanı Donald Trump da konuya ilişkin yaptığı açıklamada Woods için “Çok üzgünüm. Bazı zorluklar yaşıyor. Çok yakın bir arkadaşım, harika bir insan” ifadelerini kullandı.