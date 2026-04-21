Ünlü hamburger markası piyasadan çekiliyor

Fast food sektöründe artan maliyet baskısı, özellikle küçük ve orta ölçekli zincirleri zorluyor. Küresel devlerle rekabet etmekte zorlanan markalar küçülmeye gidiyor ya da piyasadan çekiliyor. ABD’de bu tabloya son örnek, köklü geçmişe sahip Hi-Ho Burgers & Brews oldu.

Sektörde yaşanan daralma yeni bir gelişme değil. Bir dönem geniş şube ağıyla öne çıkan Burger Chef 1996’da, 400 restoranlık Red Barn 1986’da, Druther’s adıyla da bilinen Burger Queen ise 1990’da iflas ederek faaliyetlerini sonlandırdı.

Bugün ise 79 yıllık geçmişe sahip Hi-Ho Burgers & Brews’un da benzer bir sürece girdiğine işaret ediliyor.

AMİRAL ŞUBE KAPATILIYOR

Marka, Minnesota’daki ilk ve en bilinen şubesini kapatma kararı aldı. 1947 yılında kurulan zincir, yeni bir yapılanma planladığını açıklarken Güney Fargo’daki şubenin faaliyetlerine devam edeceğini duyurdu. Bu gelişme, sektördeki mali baskının ulaştığı seviyeyi gözler önüne serdi..