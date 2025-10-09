Ünlü isimler Polat çiftiyle aynı odada beklemek istemedi: Feyza Altun’un yanına aldılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında aralarında Dilan ve Engin Polat, İrem Derici, Hadise Açıkgöz, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç, Demet Evgar Babataş ve Özge Özpirinçci’nin de bulunduğu 19 tanınmış isim hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçundan işlem başlatıldı.

Dün şafak operasyonuyla ifadeleri ve kan örnekleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na getirilen ünlüler, saat 15.00 sıralarında Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

İşlemleri tamamlanan ünlü isimler saat 17.15'te, getirildikleri jandarma araçlarıyla Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı.

Ünlü isimler Maslak’taki İl Jandarma Komutanlığı’nda ifade sırası beklerken dikkat çeken bir detay yaşandı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; kara para aklama suçlamasıyla 40 yıla kadar hapis cezası ile yargılanırken tahliye edilen Dilan Polat ve Engin Polat çiftiyle aynı odada olmak istemeyen bazı ünlüler, rahatsızlıklarını dile getirince Polat çifti ile avukat Feyza Altun başka bir bekleme odasına alındı.

İfade sırasında ise ünlülere şu sorular yöneltildiği öğrenildi:

• “Uyuşturucu madde kullanıyor musunuz?

• Hangi tarihlerde, hangi tür maddeleri kullandınız?

• Sosyal medyada uyuşturucuya özendirici paylaşım yaptınız mı?

• Yasaklı madde satan biriyle irtibat kurdunuz mu?

• Bu amaçla para transferi yaptınız mı?”

DİLAN POLAT’TAN AÇIKLAMA

Serbest kalan Dilan Polat ise, sosyal medyada yaptığı açıklamada operasyona tepki gösterdi.

“Henüz iki hafta önce kıl testimiz temiz çıkmışken yeniden şafak vakti evimiz basıldı. İnsanın onuru, gururu, itibarı çok değerlidir. Hepsi zedelendi…” diyen Polat, çocuklarının psikolojisinin bozulduğunu ve sürekli kendilerini aklamak zorunda kaldıklarını belirtti.

Polat ayrıca, “Biz kendimizden çok eminiz. Devletimizin bildiği vardır, boynumuz kıldan ince… Ama lütfen test sonuçları çıktığında da aynı şekilde haber yapın. Bugün annemin 24. senesi için evimde mevlüt okutacaktım…” sözleriyle yaşadıkları hayal kırıklığını dile getirdi.

“Çocuklarımın psikolojisi için adalet istiyorum” diyerek açıklamasını tamamladı.