Ünlü isimlerden boykota destek: "Satın alım yapmıyoruz"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından öğrencilerin öncülük ettiği 2 Nisan boykotu çağrısına destek sürüyor.

Pek çok ünlü isim sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, takipçilerini 2 Nisan'da (bugün) tüketimi durdurma ve alışveriş yapmamaya davet etti.

Nurgül Yeşilçay, Salih Bademci, Selin Şekerci, Burcu Biricik, Aslı İnandık, Bülent Parlak ve daha birçok ünlü ismin sosyal medya hesabından yaptığı boykot çağrısı şöyle: