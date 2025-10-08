Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu: İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldüler
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında aralarında Dilan ve Engin Polat, İrem Derici, Hadise Açıkgöz, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç, Demet Evgar Babataş ve Özge Özpirinçci’nin de bulunduğu 19 tanınmış isim hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçundan işlem başlatıldı. Ünlüler, şafak operasyonuyla ifadeleri ve kan örnekleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, kamuoyunca tanınan çok sayıda isim hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.
Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Aralarında Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıcıoğlu’nun da bulunduğu çok sayıda kişi, evlerinden alınıp İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.
Şüphelilerin ifadelerinin yanı sıra ayrıca kan örneklerinin de alınacağı belirtildi.
Hakkında işlem başlatılan 19 ünlü şöyle:
•Dilan Polat
•Engin Polat
•İrem Derici
•Kubilay Aka
•Kaan Yıldırım
•Hadise Açıkgöz
•Berrak Tüzünataç
•Duygu Özaslan Mutaf
•Demet Evgar Babataş
•Zeynep Meriç Aral Keskin
•Özge Özpirinçci
•Mert Yazıcıoğlu
•Feyza Altun
•Derin Talu
•Deren Talu
•Ziynet Sali
•Birce Akalay
•Metin Akdülger
•Ceren Moray Orcan