Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu: İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldüler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, kamuoyunca tanınan çok sayıda isim hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aralarında Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıcıoğlu’nun da bulunduğu çok sayıda kişi, evlerinden alınıp İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Şüphelilerin ifadelerinin yanı sıra ayrıca kan örneklerinin de alınacağı belirtildi.

Oyuncular Mert Yazıcıoğlu, Özge Özpirinçci, Kubilay Aka ve Birce Akalay.

Hakkında işlem başlatılan 19 ünlü şöyle:

•Dilan Polat

•Engin Polat

•İrem Derici

•Kubilay Aka

•Kaan Yıldırım

•Hadise Açıkgöz

•Berrak Tüzünataç

•Duygu Özaslan Mutaf



•Demet Evgar Babataş

•Zeynep Meriç Aral Keskin

•Özge Özpirinçci

•Mert Yazıcıoğlu

•Feyza Altun

•Derin Talu

•Deren Talu

•Ziynet Sali

•Birce Akalay

•Metin Akdülger

•Ceren Moray Orcan