Ünlü Japon oyuncu Miho Nakayama hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü Japon müzisyen ve oyuncu Miho Nakayama, 54 yaşında hayatını kaybetti.

Japon sanatçının Tokyo'daki evindeki küvette ölü bulunduğu belirtildi, ölüm nedeni ise henüz belli değill.

Nakayama, 6 Aralık Cuma günü Osaka'da vereceği Noel konserini sağlık durumunun kötüleşmesini gerekçe göstererek iptal etmişti.

1985'te yayınlanan 'Maido Osawagase Shimasu' adlı komedi gençlik dizisinde gösterdiği performansla 15 yaşında şöhrete kavuşan Nakayama, 1990'lı yıllarda müzik kariyerine yoğunlaştı.

1995'te yayınlanan 'Aşk mektubu' filmiyle daha da ünlenen Nakayama, bu filmdeki oyunculuğuyla çok sayıda festivalden ödülle dönmüştü.