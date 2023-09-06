Ünlü Neptün Çeşmesi’ne zarar veren Alman turiste ceza

İtalya’nın Floransa kentindeki Neptün Çeşmesi’nde bulunan ünlü heykele selfie çekerken zarar verdiği için Alman turiste, para cezası verileceği açıklandı. O anlar belediyenin güvenlik kamerasına yansıdı.



Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella, 4 Eylül günü meydana gelen olayda 22 yaşındaki bir Alman turistin Roma mitolojisinde Deniz Tanrısı olan Neptün heykelinin bulunduğu ünlü Neptün Çeşmesi’ne girdiği ve en o anlarının güvenlik kamerasınca kaydedildiğini açıkladı.

Nardella açıklamasında “Belediye kameraları sayesinde kimliği tespit edilen şahsın ağır bir para cezası ödemesi bekleniyor. Kültürel mirasa yönelik vandalizme karşı hiçbir gerekçe yoktur” diyerek 16’ncı yüzyılda yapılan tarihi eserin zarar gördüğünü belirtti. Yetkililer, eserden ufak bir mermer parçasının koptuğunu açıkladı.



