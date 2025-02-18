Ünlü oyuncu Emin Gümüşkaya hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Emin Gümüşkaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Oyuncu Zafer Algöz, sinema ve dizi oyuncusu Emin Gümüşkaya'nın ölümünü sosyal medya hesabından duyurdu.

Algöz, paylaşımında "Emin Gümüşkaya'yı kaybettik. Hayatımızda hep yeri olan meslek büyüğümüzdü. Allah rahmet eylesin" ifadelerine yer verdi.

EMİN GÜMÜŞKAYA KİMDİR?

Gümüşkaya, 10 Ocak 1948'de İstanbul'da doğdu. İstanbul Devlet Konservatuvarı mezunu. İlk oyunculuk deneyimini 1985 senesinde Bay Alkolü Takdimimdir isimli dizi ile gerçekleştirdi.

2002 yılında Devlet Tiyatrolarından emekli oldu. Oyunculuğa 1985 yılında Bay Alkolü Takdimimdir dizisinde "Adanalı Alkolik" rolüyle başladı. Çocuklar Duymasın’da "Seyyar Tayyar" karakterini canlandıran oyuncu, çok sayıda film ve dizide rol aldı.