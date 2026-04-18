Ünlü oyuncu Nathalie Baye hayatını kaybetti

Bir süredir demans ile mücadele eden dünyaca ünlü Fransız oyuncu Nathalie Baye, 77 yaşında hayatını kaybetti.

"Downtown Abbey" ve "Catch Me If You Can" gibi filmlerinde rol ayan Baye, cuma akşamı Paris'teki evinde hayatını kaybetti.

Disleksiden muzdarip olan ve dans için 14 yaşında okulu bırakan Baye, oyunculuk kariyerine 1973'te François Truffaut'nun "Day For Night" filmiyle başladı. Oyuncu yaşamı boyunca 80'den fazla filmde rol aldı.