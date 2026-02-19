Ünlü oyuncu Peter Greene'nin ölüm nedeni belli oldu

Hollywood’un tanınan karakter oyuncularından Peter Greene’in iki ay önce New York’taki dairesinde şüpheli şekilde ölmesinin ardından yürütülen inceleme tamamlandı.

Adli tıp yetkilileri, 60 yaşındaki oyuncunun ölümünün yanlışlıkla kendini vurması sonucu meydana geldiğini açıkladı.

'Ucuz Roman', 'Maske' gibi önemli filmlerdeki rolleriyle hafızalara kazınan Peter Greene, iki ay önce New York'taki dairesinde ölü bulunmuştu.

60 yaşında hayata veda eden oyuncunun ilk belirlemelere göre silahla vurulduğu anlaşılmıştı.

Adli tıp yetkilileri, ünlü oyuncunun ölümünün iki ay sonra kendini yanlışlıkla vurma sonucu olduğunu açıkladı.

12 Aralık'ta ünlü oyuncunun komşuları, dairesinde 24 saatten fazla süredir müzik çaldığını bildirerek yardım çağırdığında, Greene'in yüzüstü yerde yattığı, yüzünde yaralanma olduğu, her yerinde kan olduğu ve cansız bedeninin yanında garip bir el yazısı not bulunduğu bildirilmişti.

New York Adli Tıp Kurumu, Greene'in kaza sonucu sol koltuk altındaki ateşli silah yaralanması ve kolun ana damarının hasar görmesi nedeniyle öldüğünü belirledi.

***

PETER GREENE KİMDİR?

Peter Greene, 8 Ekim 1965’te ABD’nin New Jersey eyaletinde doğan Amerikalı oyuncudur. 1990’lı yıllarda canlandırdığı karanlık ve sert karakterlerle tanındı. Quentin Tarantino imzalı Ucuz Roman (Pulp Fiction) filminde Zed karakteriyle dikkat çeken Greene, Jim Carrey’nin başrolünde yer aldığı Maske filmindeki Dorian Tyrell rolüyle geniş kitlelerce tanındı.

Kariyeri boyunca Olağan Şüpheliler, Clean, Shaven, Laws of Gravity, İlk Gün ve Şaşkın Dedektif gibi yapımlarda rol aldı. Özellikle bağımsız sinema projelerinde güçlü yan karakter performanslarıyla öne çıktı.

Son olarak 2023’te John Wick evrenini konu alan The Continental dizisinde ve 2024’te Dope Thief dizisinde rol aldı.