Ünlü oyuncu Sibel Kekilli’ye Baden-Württemberg Eyaleti’nden Liyakat Nişanı

Ünlü oyuncu Sibel Kekilli, Almanya’nın Baden-Württemberg Eyaleti tarafından Verdienstorden (Liyakat Nişanı) ile onurlandırıldı. Stuttgart’taki Eyalet Başbakanlığı’nda düzenlenen törende Kekilli’ye ödülünü Eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann takdim etti.

Baden-Württemberg Eyalet Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sibel Kekilli’nin yalnızca sanatsal başarılarıyla değil, aynı zamanda kadın hakları alanındaki kararlı mücadelesiyle de bu prestijli ödüle layık görüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Toplumsal sorunlara dikkat çekiyor, değişim için aktif katkı sağlıyor" ifadelerine yer verildi.

Kekilli, törende yaptığı konuşmada, "Baden-Württemberg Eyaleti Liyakat Nişanı, eyaletin en yüksek onurlarından biri olarak kabul ediliyor. Bu ödül, benim için sadece kişisel bir onur değil, savunduğum değerlerin kabul görmesi anlamına geliyor" dedi.

Törende konuşan Başbakan Winfried Kretschman ise şunları kaydetti:

"Sanatın gücünü toplumsal değişim için kullanan bir rol model. Oyunculuğuyla dünyaya açıldı, ancak asıl zaferi kadın hakları mücadelesindeki kararlılığı oldu. Bugün bu nişan, sadece başarılarını değil, Baden-Württemberg’in çeşitlilikle güçlenen yüzünü de onurlandırıyor. Sibel Kekilli, sanat ve aktivizmi birleştiren evrensel bir değer."

Heilbronn Belediye Başkanı Harry Mergel ise, "Sibel, Heilbronn’un yetiştirdiği ama tüm dünyaya mal olmuş bir değer. Kadın hakları konusundaki mücadelesi ve başarılarıyla gurur kaynağımız" dedi.

"2017 YILINDA DA ALMANYA FEDERAL LİYAKAT NİŞANI İLE ONURLANDIRILMIŞTI"

Roman kız çocukları için Bulgaristan’da yürüttüğü çalışmalar ve Brezilya’da kadınlara yönelik bir kültür merkezine verdiği destekle uluslararası platformda da adından söz ettiren Kekilli, 2017 yılında da Almanya Federal Liyakat Nişanı ile onurlandırılmıştı.