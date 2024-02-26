Ünlü oyuncu Tolga Savacı hayatını kaybetti
Sinema ve dizi oyuncusu Tolga Savacı geçirdiği kalp krizi sonucunda 60 yaşında hayatını kaybetti.
Dizi ve sinema oyuncusu Tolga Savacı, geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayatını kaybetti.
Savacı'nın ani ölümünü eşi Nermin Bezmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Bezmen, eşinin vefatını "Yüreğim kanıyor. Dev yürekli sevdiceğimi kaybettim. Ansızın çıktı sonsuz yolculuğuna. Ben yerle gök, yangınlarla buzlar arasında kayıplarda" notuyla paylaştı.